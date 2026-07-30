به گزارش کردپرس، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان، در یک نشست خبری اعلام کرد اقلیم کردستان بار دیگر بر موضع بی‌طرفی خود در قبال تحولات و درگیری‌های منطقه تأکید کرده، اما با وجود این، از جهات مختلف هدف حملات قرار گرفته است.

وی گفت این حملات تاکنون خسارت‌های جانی و مالی به نیروهای پیشمرگه، نهادهای امنیتی و شهروندان وارد کرده و امنیت ساکنان اقلیم را به خطر انداخته است.

وزیر اقلیم با اشاره به تشکیل دولت جدید عراق اظهار داشت که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، وعده داده است در صورت انجام هرگونه حمله از داخل خاک عراق علیه اقلیم کردستان، دولت فدرال به‌سرعت عاملان آن را پیگیری و اقدامات لازم را انجام دهد.

ریبر احمد درباره حملاتی که منشأ خارجی دارند نیز گفت ممکن است این حملات خارج از اراده طرف‌های داخلی باشد. او تأکید کرد اقلیم کردستان بخشی از درگیری‌های منطقه نیست و همچنان بر سیاست بی‌طرفی خود پایبند خواهد ماند.

وی همچنین از وجود روابط خوب میان دولت اقلیم و دولت فدرال، به‌ویژه در سطح نخست‌وزیران و نهادهای امنیتی دو طرف، خبر داد و افزود: با وجود اعلام آمادگی بغداد برای همکاری، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از این حملات انجام نشده است.

وزیر داخله اقلیم در پایان خواستار توقف حملات به اقلیم کردستان شد و تأکید کرد که مردم اقلیم نباید هزینه درگیری‌ها و منازعات دیگران را بپردازند.