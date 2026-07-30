به گزارش کردپرس، مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، در پیامی اعلام کرد رفتار «شبهنظامیان بیآبرو» و باقی ماندن سلاح خارج از کنترل دولت، در گذشته و حال از عوامل اصلی کشته شدن نیروهای حشد الشعبی و نیروهای امنیتی عراق بوده است.
وی افزود در حالی که نیروهای مسلح جان خود را از دست میدهند، فرماندهان این گروهها از امنیت، آرامش و منافع اقتصادی بهرهمند هستند و تأکید کرد که باید به این اقدامات فردی و غیرعقلانی پایان داده شود.
صدر همچنین گفت هیچ همدردی با کسانی ندارد که اقدامات خودشان باعث کشته شدنشان شده است و از خداوند خواست عراق را از هرگونه شر و اقدام نادرست حفظ کند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که حامیان گروههای مسلح در شبکههای اجتماعی به پیام قبلی مقتدی صدر درباره حملات آمریکا و عربستان به این گروهها واکنش تندی نشان دادند و او را متهم کردند که به جای محکوم کردن حملات، از آنها حمایت کرده است.
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