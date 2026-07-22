افزایش ٣٠ درصدی میانگین بلندمدت بارش ها در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری، با اشاره به سیمای منابع آب استان و پتانسیل‌های موجود تصریح کرد: طبق دستورالعمل‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، راهبرد اصلی ما افزایش سهم مصرف آب در بخش صنعت و به تبع آن کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است تا بتوانیم الگوی مصرف را بهینه‌سازی کنیم.



او همچنین با اشاره به وضعیت مطلوب بارش‌ها در سال آبی جاری گفت: خوشبختانه میزان بارش‌ها نسبت به میانگین درازمدت ۳۰ درصد افزایش داشته است که این موضوع نویدبخش وضعیت مناسب ذخایر آبی در مخازن سدهای استان است.



در ادامه این جلسه، رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، ضمن قدردانی از عملکرد اعضای شورا، بر لزوم حفاظت هوشمندانه از منابع آب تأکید کرد و افزود: افزایش بارش‌ها نباید منجر به غفلت از مدیریت مصرف شود. بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و در جهت کاهش تنش‌های آبی گام برداریم.



معاون استاندار همچنین با تأکید بر حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و اقتصادحاکم و ضرورت حمایت از تولید، دستگاه‌های متولی باید در فرایند تمدید پروانه چاه‌های مجاز، مساعدت‌های لازم را با کشاورزان داشته باشند.

