دستور برگزاری انتخابات مجدد دبیرکلی جنبش تغییر صادر شد

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق با صدور حکمی، انتخاب دانا احمد مجید به‌عنوان دبیرکل جنبش تغییر را لغو و این حزب را ملزم به برگزاری دوباره انتخابات برای انتخاب دبیرکل جدید کرد.

بر اساس نامه رسمی کمیسیون که تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ را دارد، تصمیم ابطال به انتخابات برگزارشده در آخرین کنفرانس جنبش تغییر در ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ در شهر کرکوک مربوط می‌شود.

در این نامه همچنین آمده است که بر اساس رأی شماره ۱۳ هیئت قضایی انتخابات، صادره در ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، نام دانا احمد مجید از عضویت در هیئت عمومی جنبش تغییر حذف شده است.

کمیسیون انتخابات از اداره امور احزاب و تشکل‌های سیاسی خواسته است با هماهنگی جنبش، زمان برگزاری کنفرانس جدید را برای انتخاب دبیرکل جدید تعیین کند.

با این حال، کمیسیون تأکید کرده است که سایر اعضای رهبری منتخب و اساسنامه مصوب کنفرانس اخیر همچنان معتبر بوده و جنبش تنها موظف به برگزاری کنفرانسی جدید برای انتخاب دبیرکل است.