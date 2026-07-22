دمشق و اربیل در مسیر تقویت روابط سیاسی

به گزارش کردپرس به نقل از کردستان واچ، دولت سوریه در چارچوب تلاش برای تقویت روابط با اقلیم کردستان عراق، بهویژه با خانواده بارزانی، در حال برنامهریزی برای افتتاح کنسولگری خود در اربیل است. این اقدام میتواند فصل تازهای در روابط دمشق و اربیل بگشاید.
بر اساس گزارش شبکه «سوریه تیوی»، هیأتی از وزارت امور خارجه سوریه بهزودی به اربیل سفر خواهد کرد تا مقدمات اداری و لجستیکی افتتاح این کنسولگری را فراهم کند.
بر اساس ادعای کردستان واچ، این اقدام در شرایطی انجام میشود که روابط دمشق با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، طی ماههای گذشته روندی رو به گسترش داشته است. منابع سیاسی همچنین از سفر هوشیار زیباری، از چهرههای ارشد حزب دموکرات کردستان عراق، به دمشق در هفته گذشته خبر دادهاند. اگرچه جزئیاتی از محور گفتوگوهای او با مقامهای سوری منتشر نشده، اما این سفر نشانهای دیگر از افزایش تماسهای سیاسی میان دو طرف ارزیابی میشود.
این تحولات همزمان با تغییر آرایش سیاسی کردهای سوریه در ساختار جدید قدرت در دمشق رخ میدهد. در پارلمان جدید سوریه، بخش عمده کرسیهای اختصاصیافته به شخصیتهای کرد در اختیار چهرههایی قرار گرفته که به جریان نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق شناخته میشوند، در حالی که نیروهای دموکراتیک سوریه با تحریم روند سیاسی و انتخابات پارلمانی، در این ساختار حضور کمرنگی دارند.
در همین چارچوب، انتخاب عبدالحکیم بشار، از رهبران شورای میهنی کرد سوریه و از نزدیکترین شخصیتهای کرد سوریه به حزب دموکرات کردستان عراق، به عنوان یکی از مقامات عالی کرد در ساختار جدید سیاسی سوریه، از سوی ناظران بهعنوان نشانهای از تقویت جایگاه جریان نزدیک به اربیل در دمشق تلقی میشود.
این روند، همزمان با به حاشیه رانده شدن حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (پ.ی.د)، مهمترین نیروی سیاسی حاکم بر مناطق کردنشین شمال و شمالشرق سوریه، در جریان تشکیل پارلمان جدید، بیانگر تغییر تدریجی موازنه سیاسی در پرونده کردهای سوریه است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند دمشق با تکیه بر روابط نزدیک با اربیل و جریان نزدیک به بارزانیها، در پی ایجاد یک شریک سیاسی جایگزین برای کاهش نفوذ حزب اتحاد دموکراتیک و محدود کردن نقش نیروهای دموکراتیک سوریه در آینده سیاسی این کشور است.
در صورت افتتاح کنسولگری سوریه در اربیل، این اقدام نه تنها روابط دوجانبه دمشق و اقلیم کردستان را وارد مرحلهای جدید خواهد کرد، بلکه میتواند بر معادلات داخلی کردهای سوریه و روند مذاکرات میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه نیز تأثیر قابل توجهی بگذارد. این مذاکرات در ماههای اخیر با چالشهای جدی بر سر نحوه ادغام ساختارهای سیاسی و نظامی شمالشرق سوریه در دولت مرکزی روبهرو بوده است.
کردستان واچ تاکید کرده است که با توجه روابط گرم اقلیم کردستان و دولت جدید سوریه با ترکیه به عنوان شریک مهم سیاسی-تجار یدولت جدید سوریه، تقویت روابط میان دمشق و اربیل حائز اهمیت است.
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