شرکت کانادایی شاماران به دلیل شرایط امنیتی تولید نفت در اقلیم کردستان را متوقف کرد

به گزارش کردپرس، شرکت نفتی شاماران (ShaMaran Petroleum)که در میدانهای نفتی اتروش و سرسنگ در اقلیم کردستان فعالیت میکند، از توقف تولید نفت در این دو میدان خبر داد.
این شرکت، مشابه دیگر شرکتهای نفتی فعال در اقلیم، دلیل توقف فعالیت خود را وخامت وضعیت امنیتی منطقه اعلام کرده است.
شاماران در بیانیهای اعلام کرد که به همراه شرکای خود، وضعیت امنیتی منطقه را بهطور مستمر رصد میکند تا از کارکنان و داراییهای شرکت محافظت شود و به محض بازگشت شرایط به وضعیت امن، فعالیت تولید نفت از سر گرفته خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، شاماران مالک ۵۰ درصد از سهم عملیاتی بلوک نفتی اتروش و ۱۸ درصد از سهم عملیاتی بلوک نفتی سرسنگ است.
میدان نفتی اتروش در استان دهوک واقع شده، حدود کیلومتر مربع وسعت دارد و ذخایر آن حدود سه میلیارد بشکه نفت برآورد میشود. نفت در این میدان در سال ۲۰۱۱ کشف و تولید آن از ژوئیه ۲۰۱۷ آغاز شد.
میدان نفتی سرسنگ نیز در استان دهوک قرار دارد، ۴۲۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و شامل دو منطقه نفتی مجزا با چندین مخزن مستقل است.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شرکت کانادایی شاماران اعلام کرد به دلیل وخامت وضعیت امنیتی، تولید نفت در میدانهای اتروش و سرسنگ در اقلیم کردستان را متوقف کرده و ازسرگیری فعالیتها را به بازگشت شرایط امن موکول کرده است.
به گزارش کردپرس، شرکت نفتی شاماران (ShaMaran Petroleum)که در میدانهای نفتی اتروش و سرسنگ در اقلیم کردستان فعالیت میکند، از توقف تولید نفت در این دو میدان خبر داد.
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