فرماندار علیه شهرداری؛ از ترک فعل در بحران سگ های بلاصاحب تا افشای استخدام های خارج از ضابطه

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی، جان باختن این کودک را نه یک حادثه، بلکه نتیجه «کوتاهی در اجرای مصوبات و ضعف مدیریت شهری» دانست و هشدار داد که اگر ریشه های این بحران اصلاح نشود، وقوع حوادث مشابه دور از انتظار نخواهد بود.

او تأکید کرد که عذرخواهی، همدردی یا حتی برخورد قضایی با چند مدیر، جای خالی این کودک را پر نمی کند و تنها راه جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، پاسخگویی و اصلاح ساختار مدیریت شهری است.

آنچه سخنان فرماندار را متفاوت کرد، تنها انتقاد از نحوه مدیریت بحران سگ های بلاصاحب نبود؛ بلکه او عملاً پرونده ای از مشکلات انباشته شهرداری را روی میز گذاشت؛ از استخدام های خارج از ضابطه و انتصابات غیرتخصصی گرفته تا نبود شفافیت مالی و ضعف نظارت.

سجادی با صراحت اعلام کرد که طی حدود یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۲ مکاتبه و دستورالعمل درباره ساماندهی سگ های بلاصاحب صادر شده و راهکارهای کارشناسی نیز وجود داشته است، اما اجرا نشدن این مصوبات باعث شد بحرانی قابل کنترل، به فاجعه ای انسانی تبدیل شود. این سخنان، در واقع این پرسش را مطرح می کند که اگر هشدارها، دستورالعمل ها و پیگیری ها وجود داشته، چرا مدیریت شهری در اجرای آنها ناکام مانده است؟

فرماندار سنندج سپس به سراغ یکی از حساس ترین موضوعات مدیریت شهری رفت؛ استخدام های خارج از ضابطه. او با استناد به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد که در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، به جای ۳۱ نیروی مصوب، حدود ۶۰ نفر بیش از ظرفیت قانونی جذب شده اند.

به گفته وی، بخشی از این نیروها با روابط و سفارش برخی اعضای شورای شهر و مدیران استخدام شده اند، اما یا در محل مأموریت خود حضور ندارند یا در بخش های دیگری مشغول به کار هستند؛ وضعیتی که به گفته فرماندار، فشار اصلی را بر دوش نیروهای واقعی خدمات شهری گذاشته است.

سجادی در ادامه، انتقادات خود را به حوزه انتصابات مدیریتی نیز گسترش داد و پرسید مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی افرادی بدون برخورداری از تخصص لازم، از یک مسئولیت به مسئولیتی دیگر منتقل شده و مدیریت سازمان های مهم شهری را در اختیار گرفته اند. او همچنین خواستار انتشار عمومی گزارش های حسابرسی مالی شهرداری و ایفای نقش مؤثرتر شورای شهر در نظارت بر عملکرد شهرداری شد.

یکی دیگر از بخش های قابل توجه سخنان فرماندار، رد صریح تلاش برای سیاسی یا دوقطبی کردن بحران سگ های بلاصاحب بود. وی تأکید کرد که حمایت از حقوق حیوانات نباید بهانه ای برای توجیه کم کاری دستگاه های مسئول باشد و تصمیم گیری در این حوزه باید بر مبنای قانون و نظر کارشناسان انجام شود، نه فرافکنی و انتقال مسئولیت.

اظهارات فرماندار سنندج را می توان بی سابقه ترین نقد یک مقام اجرایی استان نسبت به عملکرد شهرداری در سال های اخیر دانست؛ نقدی که تنها به حادثه مرگ یک کودک محدود نشد، بلکه به چالش کشیدن ساختار مدیریتی، شیوه استخدام، انتصابات، شفافیت مالی و نحوه اداره شهرداری را نیز در بر گرفت.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا مدیریت شهری در برابر این حجم از انتقاد، پاسخ روشنی به افکار عمومی ارائه خواهد کرد یا بار دیگر، این پرونده نیز پس از چند روز از دستور کار خارج می شود؛ در حالی که مطالبه شهروندان، نه وعده و نه فرافکنی، بلکه پاسخگویی و اصلاح مدیریتی است.