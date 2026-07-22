اوزگور اوزل سخنرانی خداحافظی خود را انجام داد: بازیچه ی دولت اردوغان نمی شوم

به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل، رئیس منتخب حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در نشست فراکسیون پارلمانی این حزب که با حضور ۸۰ نماینده مجلس برگزار شد، سخنرانی خداحافظی خود از این حزب را ایراد کرد.

او در آغاز سخنانش گفت: «امروز با اندوه وداعی که زمان آن فرا رسیده، پشت این تریبون ایستاده‌ام. همه ما در یک چهارراه تاریخی قرار داریم.»

اوزل با اشاره به روند تغییر رهبری در حزب جمهوری‌خواه خلق گفت زمانی که بحث تغییر در حزب مطرح شد، بسیاری معتقد بودند با ساختار موجود امکان تحول وجود ندارد و حتی برگزاری رقابت واقعی برای انتخاب رئیس حزب را غیرممکن می‌دانستند.

وی افزود: «در آن کنگره برای نخستین بار در تاریخ حزب، دبیرکل از طریق یک رقابت انتخاباتی تغییر کرد. همه ما فرزندان همین حزب بودیم و از بیرون نیامده بودیم. ما چرخ سازوکار موجود را از حرکت همیشگی‌اش خارج کردیم.»

اوزل با بیان اینکه پس از کنگره تنها چهار ماه تا انتخابات محلی فرصت باقی مانده بود، گفت نتیجه آن انتخابات نشان داد تغییر در حزب توانسته اعتماد دوباره مردم را جلب کند: «پس از ۴۷ سال، همان‌گونه که وعده داده بودیم، حزب جمهوری‌خواه خلق به بزرگ‌ترین حزب کشور تبدیل شد و حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار طعم شکست را چشید.»

اردوغان روند حذف حزب مادر اپوزیسیون را آغاز کرد

اوزل با انتقاد از دولت ترکیه گفت پس از موفقیت CHP در انتخابات محلی، فشارها علیه شهرداری‌های این حزب آغاز شد: «رجب طیب اردوغان شخصاً روند حذف نامزدها، تضعیف ساختار حزب و حذف رهبری آن را آغاز کرد. نامزد ریاست‌جمهوری ما را بازداشت کردند، شهرداران، اعضای شوراها و مدیران شهرداری‌ها را زندانی کردند و با انتصاب قیم به شهرداری اسنیورت، این روند را کلید زدند.»

او تأکید کرد که با وجود اعتماد به استقلال دستگاه قضایی، آنچه علیه هم‌حزبی‌هایش رخ داده را «پرونده‌سازی و ترور شخصیت» می‌داند و افزود: «من هرگز کسی نیستم که دوستانم را تنها بگذارم یا برای حفظ موقعیت خود از آنها فاصله بگیرم.»

از من خواستند اکرم را رها کنم

اوزل در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که برخی محافل از او خواسته‌اند از اکرم امام‌اوغلو فاصله بگیرد: «به من گفتند در آنکارا سیاست ورزی کن، از اتوبوس حزب پایین بیا و اکرم را رها کن. گفتند دستگاه قضایی وابسته به حزب عدالت و توسعه او را از میان برمی‌دارد؛ تو هم بمان و تا ۳۰ سال دیگر ریاست حزب را حفظ کن. آنها به من پیشنهاد کردند ابزار این پروژه شوم، اما هرگز چنین کاری نخواهم کرد.»

امروز در یک دوراهی تاریخی قرار داریم

اوزل با تأکید بر اینکه امروز لحظه تصمیم‌گیری فرا رسیده است، گفت: «امروز دقیقاً در یک دوراهی تاریخی قرار داریم. یا باید مانند یک عضو واقعی حزب جمهوری‌خواه خلق رفتار کنیم، یا بر اساس دستوراتی که از کاخ ریاست‌جمهوری می‌آید سکوت اختیار کنیم. راه سومی وجود ندارد.»

او ادامه داد: «احساسی که امروز در جامعه شکل گرفته، احساس حرکت به سوی قدرت است. ما در مسیری حرکت می‌کنیم که راه درست آن را همراه با مردم یافته‌ایم.»

این عقب‌نشینی نیست

رئیس منتخب CHP با اشاره به فشارهای سیاسی و قضایی علیه مخالفان گفت: «ما تلاش برای مهندسی سیاست از طریق دستگاه قضایی و فضای ترس و سکوت را پشت سر می‌گذاریم و با عاملان آن روبه‌رو می‌شویم.»

وی تأکید کرد: «این یک جدایی یا عقب‌نشینی نیست، بلکه گامی برای ادامه قدرتمندتر مسیر رسیدن به قدرت است. هیچ حزب سیاسی بالاتر از مردم نیست و هیچ جایگاهی از دموکراسی مهم‌تر نیست.»

اعلام تشکیل ساختار جدید حزب در پارلمان

اوزل در پایان سخنان خود از تشکیل ساختار جدید حزب در مجلس خبر داد و گفت: «حزب جدیدمان را با نمایندگانی که مردم به آنها رأی داده‌اند و اختیار خود را به آنان سپرده‌اند، پایه‌گذاری می‌کنیم. با این ساختار جدید، با اختلاف، بزرگ‌ترین فراکسیون اپوزیسیون در مجلس خواهیم بود.»

او در پایان افزود: «امروز با تریبون فراکسیون CHP خداحافظی می‌کنم، اما از جایگاه بزرگ‌ترین حزب مخالف در مجلس خداحافظی نمی‌کنیم. از همین امروز، روزشماری برای رسیدن به تریبون حزب حاکم را آغاز می‌کنیم.»