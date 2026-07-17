پیکر مراد چیچک، بازیگر کرد، از ژاپن به ترکیه منتقل شد

به گزارش کردپرس، مراد چیچک، بازیگر و فیلمنامهنویسی که به عنوان کارگر در ژاپن زندگی میکرد، پس از حادثهای که ۲۵ ژوئن برایش رخ داد، به اتهام «نقض قانون کنترل مهاجرت» بازداشت شد.
او پس از بازداشت به کلانتری تاکائو در شهر هاچیاوجی ژاپن منتقل شد و بنا بر گزارشها، صبح روز ۲ ژوئیه در بازداشتگاه به شکلی مشکوک جان خود را از دست داد.
خانواده مراد چیچک اعلام کردند که پنج روز پس از مرگ او از این حادثه مطلع شدند. پس از اطلاعرسانی، اعضای خانواده به ژاپن سفر کردند و پیکر او را تحویل گرفتند.
پیکر مراد چیچک به استانبول منتقل شده و انتظار میرود در طول امروز به شهر وان انتقال یابد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مراسم خاکسپاری این بازیگر در آرامستان «ینیمحله» در شهر جولمرگ (حکاری) برگزار خواهد شد.
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