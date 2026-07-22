به گزارش کردپرس، این نهاد با انتشار بیانیهای با عنوان «آمارها سخن میگویند»، ظرفیتها و اهمیت بخش گردشگری را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی اقلیم کردستان تشریح کرد.
بر اساس آمار منتشرشده، در هفت سال گذشته حدود ۷.۶۸ میلیارد دلار به سرمایهگذاری در پروژههای گردشگری اختصاص یافته است.
گروه سرمایهگذاری اقلیم کردستان در این بیانیه تأکید کرد که بخش گردشگری یکی از ارکان اصلی احیای اقتصادی به شمار میرود و فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم میکند تا در توسعه بازار کار و تقویت اقتصاد اقلیم مشارکت داشته باشند.
پیشتر، ساسان عونی، وزیر شهرداری و گردشگری اقلیم کردستان، اعلام کرده بود که در دوره فعالیت کابینه نهم دولت اقلیم، بیش از ۸۰ پروژه راهبردی در حوزه گردشگری وارد مرحله اجرا شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از سه هزار مکان گردشگری در اقلیم کردستان وجود دارد که زمینه اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر را فراهم کردهاند و ۸۰ درصد این فرصتهای شغلی در اختیار نیروی کار داخلی است.
دولت اقلیم کردستان در چارچوب برنامه توسعه صنعت گردشگری، قصد دارد با اجرای پروژههای زیرساختی و افزایش سرمایهگذاری در این بخش، شمار گردشگران سالانه را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰ میلیون نفر برساند.
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