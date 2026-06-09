اوزگور اوزل به پرداخت غرامت به سلیمان سویلو محکوم شد

به گزارش کردپرس، شعبه چهلم دادگاه حقوقی آنکارا رأی خود را در پرونده شکایت سلیمان سویلو، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس ترکیه و نماینده حزب عدالت و توسعه (AKP) از اوزگور اوزل، رهبر مخلوع حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، صادر کرد.

بر اساس حکم دادگاه، بخشی از ادعاهای مطرح‌شده از سوی سویلو مورد پذیرش قرار گرفت و اوزگور اوزل به پرداخت ۲۰ هزار لیر غرامت معنوی محکوم شد.

دادگاه اعلام کرد اظهارات و مطالبی که اوزل در تاریخ‌های ۲۲ اکتبر، ۳ دسامبر و ۸ دسامبر ۲۰۲۱ در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، موجب نقض حقوق شخصیتی سلیمان سویلو شده است. بر همین اساس، اوزل موظف است مبلغ ۲۰ هزار لیر را به همراه سود قانونی از زمان ثبت شکایت به سویلو پرداخت کند.

در مقابل، دادگاه شکایت متقابل اوزگور اوزل علیه سلیمان سویلو را رد کرد و آن را وارد ندانست.

این در حالی است که در روزهای اخیر نیز دادگاه‌های ترکیه در دو پرونده جداگانه دیگر که از سوی سلیمان سویلو علیه اوزگور اوزل مطرح شده بود، به نفع سویلو رأی داده و رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را به پرداخت غرامت محکوم کرده بودند.