سقوط بالگرد آموزشی توساش در آنکارا

به گزارش کردپرس، یک فروند بالگرد آموزشی مدل R-44 متعلق به شرکت صنایع هوافضای ترکیه (TUSAŞ) صبح امروز، چهارشنبه ۲۲ جولای، به دلایلی که هنوز مشخص نشده است، در محله تملی منطقه سینجان در آنکارا در یک زمین کشاورزی سقوط کرد.

پس از اعلام حادثه از سوی شهروندان، شمار زیادی از نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس، پلیس و ژاندارمری به محل اعزام شدند.

بر اساس اطلاعات اولیه، دو سرنشین بالگرد در این سانحه زخمی شدند و تحقیقات درباره علت حادثه آغاز شده است.

استانداری آنکارا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز ساعت ۱۰:۰۲ گزارش سقوط یک فروند بالگرد آموزشی مدل R-44 متعلق به شرکت صنایع هوافضای ترکیه (TUSAŞ) در محدوده محله تملی سینجان دریافت شد.»

در این بیانیه آمده است که هر دو سرنشین بالگرد با جراحات از حادثه نجات یافته‌اند. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، یکی از مصدومان با آمبولانس زمینی و نفر دوم با بالگرد امدادی به بیمارستان منتقل شده است.

استانداری همچنین اعلام کرد نیروهای فرماندهی ژاندارمری استان پس از وقوع حادثه، محل را ایمن‌سازی کرده‌اند و بررسی علت سقوط از سوی نهادهای ذی‌ربط ادامه دارد. این نهاد تأکید کرد اطلاعات تکمیلی درباره این سانحه در صورت دستیابی به نتایج جدید، در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.