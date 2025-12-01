به گزارش کردپرس، امید خوشناو، استاندار اربیل، در روستای لاجان میگوید: «آنانی که میخواهند با ایجاد جنجال، حمله به کورمور را از ذهن مردم پاک کنند، حتی اگر هر آشوبی بهپا کنند، نمیتوانند این رویداد را از ذهن مردم پاک کنند. حادثۀ لالەزار را هم نمیتوانند از یاد مردم لاجان پاک کنند؛ لالەزار در حافظه مردم میماند.»
روز دوشنبه، ۱ دسامبر ۲۰۲۵، امید خۆشناو، استاندار اربیل، در روستای لاجان یک نشست خبری برگزار کرد و درباره رویدادهای سه روز گذشته این روستا برای رسانههای نزدیک به حزب متبوعش سخن گفت و اعلام کرد: «این فتنه با تلاش کسانی است که میخواهند آرامش اقلیم کردستان را برهم بزنند. ما اقدامات قانونی را در پیش میگیریم. تمامی آن روایتهایی را که از سوی کانالهای فتنهانگیز و کسانی که تندروی را ترویج میدهند و نمیخواهند مردم شادی و آرامش داشته باشند، رد میکنیم.»
استاندار اربیل افزود: «مردم هرکی کسانی هستند که خون بسیاری برای آزادی و آرامش دادهاند. در انتخابات، اکثریت آرای مردم روستای لاجان متعلق به حزب دمکرات کردستان بود. اگر همین امشب انتخابات برگزار شود، مردم همچنان به خاندان بارزان و مسیر حزب دمکرات کردستان باور دارند.»
امید خۆشناو گفت: «اکنون اینجا هستیم زیرا مردم روستا را در آنجا گذاشتهاند. درخواست داریم بخشی از آنان بازگردند و دیگران نیز به خانههایشان برگردند. روایتهایی که گفته میشود مردم را آزار میدهند، صحت ندارد. این مردم صاحبان این خاک اند. اقدامات و پیگیریها نیز ادامه دارد. کسانی که میخواهند آرامش را برهم بزنند؛ ما، مردم لاجان و مردم هرکی در برابرشان ایستادهایم.»
در پایان، استاندار اربیل گفت: «میخواهند پیروزی بزرگ حزب دمکرات در انتخابات را کمرنگ کنند؛ ما این را میپذیریم، اما مردم هرکی و لاجان نمیپذیرند.»
در روز ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵، مردم روستای لاجان در مرزهای شهرستان اربیل، مقابل شرکت لاناز تجمع کرده و خواستار شدند دو پالایشگاهی که در روستایشان قرار دارد یا تعطیل شود یا مردم روستا در داخل پالایشگاهها بهکار گرفته شوند. در پی این تجمع، از سوی نگهبانان شرکت و نیروهای امنیتی، به سمت معترضان تیراندازی شد و بنا بر آمارهای غیررسمی، یک جوان ۲۵ ساله که راننده کامیون بود، کشته شد و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند. شماری نیز بازداشت شدند که تاکنون تعداد دقیق آنان مشخص نیست.
در روز نخست حادثه، وزارت داخله اقلیم کردستان، معترضان را «آشوبگر و تخریبگر» نامید و طی سه روز گذشته، نیروی امنیتی گستردهای در روستا مستقر شده و برق روستا قطع و خطوط ارتباطی ضعیف شده است. همچنین امروز ۲۰۲۵/۱۲/۱ بخشی از مردم روستا، محل زندگی خود را ترک کردهاند.
