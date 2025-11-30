کمیته مستقل حقوق بشر: تیراندازی و کشتار در تجمع لاجان محکوم است

به گزارش کردپرس، کمیته مستقل حقوق بشر بیانیه‌ای درباره رویدادهای روستای لاجان منتشر کرده و این حادثه را به‌شدت محکوم کرده است.

در بیانیهٔ کمیته مستقل حقوق بشر آمده است، پس از برگزاری تجمعی از سوی شماری از اهالی روستای لاجان در محدودهٔ استان اربیل، در مقابل شرکت «لاناز» برای رساندن چند خواسته به مسئولان، متأسفانه خشونت و درگیری رخ داده که به کشته‌شدن یک جوان و زخمی‌شدن چند نفر دیگر انجامیده است.

همچنین در این حادثه برخوردهای خشونت‌آمیز علیه چند رسانه و یک روزنامه‌نگار صورت گرفته است.

این کمیته تأکید کرده است که هرگونه خشونتی که منجر به استفاده از سلاح یا کشته‌شدن افراد شود، محکوم است.

کمیته مستقل حقوق بشر ضمن حمایت از مطالبات شهروندان برای تأمین زندگی و حقوقشان، اعلام کرده است که از تجمعات قانونی و مدنی—به‌دور از خشونت—پشتیبانی می‌کند.

این کمیته همچنین تصریح کرده که به نظارت بر این پرونده ادامه خواهد داد و نتیجه تحقیقات را پیگیری می‌کند. در ادامه بیانیه آمده است که عاملان تیراندازی و متهمان باید هرچه زودتر شناسایی و به دادگاه سپرده شوند.