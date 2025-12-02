به گزارش کردپرس، پس از آن‌که روز دوشنبه، اول ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساکنان روستای لاجان روستا را تخلیه کرده و مدتی را در خارج از آن سپری کردند، اکنون به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

مردم روستای لاجان به منازل خود بازگشته‌اند و امید خوشناو، استاندار اربیل اعلام کرده است که آرامش در سطح روستا برقرار است.

پیش‌تر نیز خورشید هرکی، از شخصیت‌های شناخته‌شده‌ی عشیره هرکی، اعلام کرده بود که مشکل روستا حل شده و مردم بازگشته‌اند. او همچنین گفت: «شایعاتی میان مردم پخش شده بود مبنی بر اینکه نیروها مردم را بازداشت می‌کنند، و همین شایعات باعث شده بود ساکنان روستای لاجان روستا را تخلیه کنند.»

شب گذشته نیز امید خوشناو در یک نشست خبری گفته بود که هیأتی تشکیل شده تا تمامی سلاح‌هایی که در روستای لاجان «به کار گرفته شده» جمع‌آوری شوند.