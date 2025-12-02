۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۵

تیراندازی به مسئول اتحادیه میهنی کردستان و بازداشت او در خبات

سرویس عراق و اقلیم کردستان- خانواده‌ی نچیروان هرکی اعلام کردند نیروهای ویژه‌ی حزب دمکرات کردستان ابتدا به سوی او شلیک کرده و سپس وی را بازداشت کرده‌اند؛ رویدادی که به گفته‌ی منابع محلی، مستقیماً با ناآرامی‌های اخیر خبات و لاجان در ارتباط است.

به گزارش کردپرس، مسئول اتحادیه میهنی در شهرستان خبات بازداشت شد، خانواده‌ی او اعلام کردند که وی هدف تیراندازی قرار گرفته و پس از زخمی شدن، از سوی یکی از نیروهای ویژه‌ی حزب دمکرات کردستان بازداشت شده است؛ موضوعی که با رخدادهای اخیر در روستای لاجان مرتبط دانسته می‌شود.

شامگاه گذشته ۲۰۲۵/۱۲/۱ نچیروان هرکی، مسئول اتحادیه میهنی کردستان در شهرستان خبات، توسط یک نیروی ویژه‌ی حزب دمکرات کردستان بازداشت شده است.

خانواده‌ی نچیروان هرکی به رسانه‌ها گفته‌اند: نچیروان هرکی، مسئول کمیته‌ی خبات اتحادیه میهنی، هدف تیراندازی نیروی ویژه‌ی پ د ک قرار گرفته و پس از زخمی شدن، بازداشت شده است.

این حادثه در شهرستان خبات، نزدیک اربیل، روی داده و گفته می‌شود با تنش‌ها و اعتراضات اخیر در روستای لاجان در ارتباط است.

بازداشت مسئول اتحادیه میهنی در خبات در حالی صورت می‌گیرد که شب گذشته تعدادی از اعضای خانواده‌ی هرکی‌های این شهرستان، در واکنش به حوادث لاجان دست به تجمع و اعتراض زده و برخی مسیرهای اصلی شهرستان را مسدود کرده بودند. در مقابل، پ د ک نیروهای مسلح قابل‌توجهی را با سلاح‌های سنگین و خودروهای نظامی به این منطقه اعزام کرد که همین امر موجب افزایش تنش‌ها شد.

