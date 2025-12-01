برادر خورشید هرکی، تهدید به منفجر کردن پالایشگاه «خبات» کرد

به گزارش کردپرس حیدر هرکی برادر خورشید هرکی روز دوشنبه ۱/ ۱۲/ ۲۰۲۵ در یک پیام ویدئویی اعلام کرده است: «ما در حالت آمادهباش هستیم. اگر نیروهایی که وارد روستای لاجان شدهاند فوراً عقبنشینی نکنند، به پالایشگاه نفت نزدیک کورگوسک و ایستگاه برق آن منطقه حمله خواهیم کرد.»
این چهره عشیره هرکی همچنین خواستار حمایت هرکیهای بادینان شده و میگوید: «همه باید سکوت را کنار بگذارند و این محاصره تحمیلی بر لاجان را پایان دهیم.»
منابع خندان در روستای لاجانِ مخمور امروز گزارش دادهاند که به ساکنان روستا اطلاع داده شده خانههای خود را تخلیه کنند؛ زیرا نیروهای امنیتی عملیات جستوجوی سلاح را آغاز کردهاند و هر خانهای که سلاح در آن یافت شود، صاحب آن بازداشت خواهد شد.
به گفته منابع، هماکنون زنان، مردان و کودکان در حال ترک روستا هستند و برخی چادرهایی برپا کردهاند.
حدود یک هفته است که ساکنان روستاهای اطراف اربیل دست به اعتراض زدهاند و خواستار تعطیلی پالایشگاههای غیرقانونی یا استخدام افراد بومی در این تأسیسات شدهاند.
ظهر روز ۲۹/۱۱/۲۰۲۵ در روستای لاجانِ نزدیک گویر در استان اربیل، میان مردم معترض و نیروهای امنیتی درگیری رخ داد که بر اثر آن دو نفر کشته و سه نفر زخمی شدند و تعدادی دیگر نیز آسیب دیدهاند.
