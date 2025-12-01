۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

مشاور بارزانی: دولت عاملان حملات به کورمور را می‌شناسد اما بازداشت نمی‌کند

مشاور بارزانی: دولت عاملان حملات به کورمور را می‌شناسد اما بازداشت نمی‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کیفاح محمود، مشاور رسانه‌ای مسعود بارزانی، با انتقاد از سکوت دولت و کمیته‌های تحقیق، گفت یازده حمله پهپادی و موشکی علیه میدان گازی کورمور از مناطق نزدیک مرزهای اقلیم انجام شده اما هیچ‌کس بازداشت نشده است.

به گزارش کردپرس، کیفاح محمود، مشاور رسانه‌ای مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، می‌گوید که یازده حمله پهپادی و موشکی از مناطق نزدیک به مرزهای اقلیم کردستان، به میدان گازی کورمور انجام شده است.

او در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «دولت، کمیته‌ها و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی همگی کوتاهی کرده‌اند؛ عاملان حملات را می‌شناسند اما سکوت می‌کنند، نتایج را اعلام نمی‌کنند و حتی یک متهم را بازداشت نمی‌کنند.»

کیفاح محمود همچنین پرسیده است: «این چه نوع قانونی است؟ هرکسی که مرتکب جنایتی را پنهان کند، شریک کامل آن است، نه کمتر!»

کد مطلب 2791272

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha