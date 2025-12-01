به گزارش کردپرس، کیفاح محمود، مشاور رسانهای مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، میگوید که یازده حمله پهپادی و موشکی از مناطق نزدیک به مرزهای اقلیم کردستان، به میدان گازی کورمور انجام شده است.
او در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی نوشته است: «دولت، کمیتهها و دستگاههای اطلاعرسانی همگی کوتاهی کردهاند؛ عاملان حملات را میشناسند اما سکوت میکنند، نتایج را اعلام نمیکنند و حتی یک متهم را بازداشت نمیکنند.»
کیفاح محمود همچنین پرسیده است: «این چه نوع قانونی است؟ هرکسی که مرتکب جنایتی را پنهان کند، شریک کامل آن است، نه کمتر!»
