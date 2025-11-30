به گزارش کردپرس، فؤاد حسین، وزیر امور خارجهٔ عراق اعلام کرد که نیروهای عراقی باید میان منافع کشور و منافع حزب‌ها و گروه‌های مسلح، یکی را انتخاب کنند. او که با شبکه «الشرقیه عراق» گفتگو کرده، گفت آن جریان‌های سیاسی که اکنون درباره تشکیل دولت جدید عراق مذاکره می‌کنند، لازم است میان منافع ملی عراق و منافع حزبی و گروهی خود یک مسیر را برگزینند.

او همچنین تأکید کرد که بغداد از سوی آمریکا پیامی روشن دریافت کرده است؛ بر اساس این پیام، آمریکا با هیچ فرد یا گروهی که در فهرست تحریم‌های این کشور قرار دارند، در دولت آینده همکاری نخواهد کرد و چنین افرادی نباید جایگاهی در دولت جدید عراق داشته باشند.

همزمان و در ارتباط با حمله به میدان گازی کورمور، فؤاد حسین اعلام کرد که این حمله یک اقدام تروریستی بوده و توسط یک طرف داخلی در عراق انجام شده است.

او افزود لازم است برخورد قانونی با عاملان آن صورت گیرد.

وزیر خارجه عراق همچنین گفت اگر در حوادث گذشته دولت عراق واکنش و پیگرد قانونی در برابر آن طرف‌ها و گروه‌ها اعمال کرده بود، بی‌تردید این حمله رخ نمی‌داد.