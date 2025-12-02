به گزارش کردپرس، شاخه سه اتحادیه میهنی در اربیل در بیانیه‌ای گفت: «سه روز است که در روستای لاجان نزدیک اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، تنش و صف‌آرایی میان یک روستا و بالی از نیروهای مسلح کردستان رخ داده و این نیروها با تجهیزات کامل به مقابل مردم روستا آمده‌اند. این نخستین بار در تاریخ درگیری‌ها و جنگ‌هاست که چنین نوعی از تقابل به وقوع می‌پیوندد. در تاریخ تمام جنگ‌ها، از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا سایر نبردها، چنین تقابلی میان مردم عادی و هم‌خونانشان سابقه نداشته است. این بی‌تردید نخستین بار است که دولت و یک روستا روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.»

در بیانیه همچنین آمده است: «در یک سو، صاحبان خانه، خانواده‌ها، زنان و کودکان هستند که به شکل مدنی از خود دفاع می‌کنند، و در سوی دیگر، نیروی حزبی است که به نام دولت، با تمام سلاح‌ها و مهماتِ دریافت‌شده از نیروهای ائتلاف، هر ساعت نیروی بیشتری اعزام می‌کند و سنگرهایش را مقابل مردم غیرنظامی روستای لاجان تقویت می‌نماید.»

اتحادیه میهنی هشدار داده است: «این وضعیت نه‌تنها نقض همه اصول حقوق بشر و قوانین جنگ است، بلکه مسئولیتی بزرگ بر عهده هر سه ریاست اقلیم، به‌ویژه رئیس اقلیم، نخست‌وزیر و دستگاه‌های امنیتی است؛ اینکه دولت چگونه می‌تواند با سکوت کامل جنگی علیه یک روستا به‌راه بیندازد.»

در پایان بیانیه تأکید شده: «منتظر موضع مسئولانه برای توقف این درگیری و پایان‌دادن به فشارها بر مردم روستای لاجان هستیم، زیرا تمام این اقدامات با هدف بیرون‌کردن مردم از زمین‌هایشان و واگذاری کنترل روستا به شرکت مربوطه انجام می‌شود.»