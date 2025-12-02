به گزارش کردپرس، کاوه شیخعلی، نماینده پارلمان کردستان از فراکسیون اتحاد اسلامی، اعلام کرد که همراه با دکتر بخاری جمیل قصد ورود به روستای لاجان را داشتند، اما نیروهای امنیتی طبق دستور مافوق خود اجازه ورود به آنان ندادند؛ دستوری که بر اساس آن ورود به روستا تنها برای ساکنان لاجان مجاز است.
او افزود: «ساکنان روستا در بیرون از روستا و زیر چادر، در سرمای شدید ماندهاند و تصمیم گرفتهاند تا زمانی که مشکلاتشان حل نشود، بازنگردند. حل مشکلات شهروندان باید در اولویت باشد.»
این نماینده پارلمان با ابراز تأسف از وضعیت پیشآمده گفت: «متأسفانه با مردم لاجان چنین رفتاری صورت میگیرد. لازم است دولت اقلیم مشکلات آنان را حل کند و صدای مردم را بشنود؛ مشکل با لجاجت و بیتوجهی حل نخواهد شد.»
