دولت اقلیم: رویدادهای اخیر اربیل اغتشاش برخی افراد داخلی با همکاری خارجی بود

بە گزارش کردپرس وزارت داخله اقلیم کردستان در بیانیهای اعلام کرد که طی مدت اخیر، چند گروه بیرونی با کمک برخی افراد و جریانهای داخلی تلاش داشتهاند وضعیت را دچار آشوب کنند. جدیدترین اقدام تخریبکارانه نیز با هدف قرار دادن میدان گاز «کُرمور» آغاز شد؛ مکانی که نقش مهمی در تأمین برق اقلیم دارد.
این وزارتخانه اشاره کرده است که پس از جایگزین کردن نفت سفید بهعنوان منبع جایگزین گاز برای تولید برق، برخی افراد سودجو با همکاری شبکههای داخلی و خارجی تانکرهای حامل سوخت را متوقف کرده، آنها را از مسیر خارج و سپس در مسیرهای عمومی موجب انفجار و ناامنی شدهاند.
وزارت داخله درباره قربانیها اعلام کرد: «در نتیجه درگیری ایجادشده توسط این افراد، یک شهروند جان خود را از دست داد و تعدادی نیز مجروح شدند.»
وزارتخانه در ادامه افزود: «دیگر اجازه نخواهیم داد افراد سودجو از خلأهای نظارتی و نقاط ضعف دستگاههای اقلیم بهرهبرداری کنند. برای جلوگیری از این نوع خرابکاریها، مطابق قانون با عاملان برخورد خواهد شد و هیچکس فراتر از قانون نیست.»
ظهر روز شنبە ۲۹/ ۱۱/ ۲۰۲۵ در روستای «لاجان» نزدیک گویر در استان اربیل، میان معترضان و نیروهای امنیتی درگیری رخ داد که در پی آن یک نفر کشته شد و بعدتر نیروهای امنیتی بیشتری به منطقه اعزام شدند.
در دو روز گذشته نیز ساکنان چندین روستا اطراف اربیل دست به تجمع و اعتراض زده بودند و خواستار تعطیلی این پالایشگاههای غیرقانونی یا سپردن مدیریت آنها به مردم بومی منطقه شده بودند.
نظر شما