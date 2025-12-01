به گزارش کردپرس، موضع میهنی درباره تخلیه روستای لاجان در منطقۀ گویر در بیانیهای اعلام کرد: «آنچه در روستای لاجان رخ میدهد دردناک است؛ وادارکردن ساکنان یک روستای کردنشین به تخلیۀ خانههایشان تنها به این دلیل که خواهان فرصت کاری در پالایشگاه لاناز بودهاند، اقدامی خطرناک و نگرانکننده است.»
این جریان سیاسی تأکید کرده است: استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی برای منافع شرکت لاناز و تخلیۀ اجباری یک روستای رسمی، اقدامی بیسابقه و تهدیدآمیز است. در این بیانیه همچنین از دولت خواسته شده فشار بر ساکنان لاجان متوقف شود و نمایندگیهای خارجی نیز نسبت به این رخداد آگاه شوند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «پالایشگاه لاناز و شرکتهای مشابه صدها میلیون دلار از نفت کردستان برداشت کردهاند؛ نباید خواست یک پالایشگاه باعث شود مردم از خانه و زمین خود رانده شوند.»
منابع محلی در روستای لاجانِ مخمور گفتهاند نیروهای امنیتی به ساکنان اطلاع دادهاند که خانههای خود را تخلیه کنند، زیرا عملیات جستوجوی سلاح آغاز میشود و هر خانهای که در آن سلاح پیدا شود، صاحب آن بازداشت خواهد شد.
به گفته این منابع، هماکنون زنان، کودکان و مردان روستا خانههایشان را ترک کردهاند و در اطراف روستا چادر زدهاند.
حدود یک هفته است که ساکنان روستاهای اطراف اربیل دست به اعتراض زده و خواستار تعطیلی این پالایشگاههای غیرقانونی یا استخدام ساکنان محلی در آنها شدهاند.
ظهر ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ در روستای لاجان نزدیک گویر در اربیل، درگیری میان مردم معترض و نیروهای امنیتی رخ داد که بر اثر آن دو نفر کشته و سه نفر زخمی شدند؛ چند نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.
