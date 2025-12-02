به گزارش کردپرس، شاخه دوم حزب دمکرات کردستان در واکنش به بیانیه شاخه سوم اتحادیه میهنی کردستان درباره تنشهای لاجان اعلام کرد: «خانهتان شیشهای است، به خانه دیگران سنگ پرتاب نکنید.»
در بیانیه شاخه دوم حزب دمکرات کردستان آمده است: «آنچه در روزهای گذشته رخ داد، از حمله به میدان گازی کورمور که باعث قطع برق برای چند روز شد، تا حمله به پالایشگاه لاناز، همگی تلاشی دشمنانه برای ضربهزدن به زیربنای اقتصادی اقلیم کردستان و تحت فشار قراردادن دولت اقلیم و آسیب رساندن به مردم و مؤسسات است؛ اقدامی که در راستای اهداف یک جریان تکصدا و همپیمانان آن انجام میشود؛ جریانی که هدفش تضعیف کردستان و تخریب ثبات آن است.»
شاخه دوم حزب دمکرات افزود: «متأسفانه امروز متنی پر از کینه و دشمنی از سوی شاخه اربیل اتحادیه میهنی منتشر شد؛ متنی که نشان میدهد آنان پس از شکست در آخرین انتخابات اربیل، با تخریب حزب دمکرات و دستاوردهای دولت تلاش میکنند ناکامی خود را توجیه کنند. همانطور که قباد طالبانی گفته بود، آنها هنوز در شوک انتخابات ماندهاند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «شاخه اتحادیه میهنی بهتر است فراموش نکند زمانی که با تصمیم رهبر حزبیشان، بالگردها و سلاحهای سنگین را در خیابانهای شهر عزیز سلیمانیه در راستای منافع شخصی و برای یکدستکردن هژمونی دو خاندان بهکار گرفتند، آیا آن زمان آزادی بود؟! زمانی که جوانان خیرخواه خودِ حزبشان را کشتند و در لالهزار قتلعام کردند، آیا آن زمان نقض بنیادهای حقوق بشر نبود؟!»
شاخه دوم حزب دمکرات همچنین گفت: «اکنون که سه رهبر حزب اپوزیسیون در زندانهای سلیمانیه ناله سر میدهند، نام این وضعیت را چه میگذارید؟! معنای این آشوب رسانهای شما در زمینه اختلال در برق و انفجار میدان گازی کورمور چیست؟ هدف شما از ضربهزدن به زیربنای اقتصادی اقلیم چیست و از چه چیزی خرسند میشوید؟»
در پایان بیانیه تأکید شده است: «بهتر است شاخه اتحادیه میهنی، کانالها، رسانهها و وابستگانش سکوت کنند و مطمئن باشند این فتنهانگیزی و آشوبسازی دو برادرِ رهبرانشان جز از بینبردن اعتماد مردم اقلیم کردستان هیچ سود دیگری ندارد. تاریخ گواه است و نتیجه انتخابات اخیر را هم دیدهاید؛ مردم کردستان آگاهاند. پس بهتر است زمانی که خانهتان شیشهای است، به خانه دیگران سنگ پرتاب نکنید.»
