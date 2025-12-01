۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

کارگروه مشترک جریان‌های چپ کردستان: استفاده از سلاح علیه اهالی لاجان شرم‌آور است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کارگروه مشترک جریان‌های چپ کردستان در واکنش به حوادث روستای لاجان، استفاده از سلاح و خشونت علیه شهروندان را «شدیداً شرم‌آور» خواند و دولت اقلیم را مسئول پیامدهای خونین این حادثه دانست.

به گزارش کردپرس، کارگروه مشترک جریانهای چپ کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چند روز گذشته، ساکنان روستای لاجان به‌دلیل بیکاری، به‌عنوان یک حق طبیعی و انسانی، برای به‌دست آوردن فرصت‌های شغلی در شرکت لاناز اعتراض کردند. پس از آن نیروهای امنیتی دولت اقلیم وارد روستا شدند و بحران بزرگ‌تر شد و به تهدید و ضرب‌وشتم اهالی منجر گردید. سپس درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان رخ داد که در نتیجه تعدادی از شهروندان کشته یا زخمی شدند. این در حالی است که وظیفه نیروهای امنیتی حفاظت از شهروندان است، نه اعمال خشونت.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما به‌عنوان کمیته کار مشترک چپ کردستان، به‌طور شدید رفتار خشونت‌آمیز، استفاده از سلاح، ایجاد رعب و سرکوب در برابر شهروندان و محدودکردن آزادی‌ها را محکوم و تقبیح می‌کنیم.»

این بیانیه تأکید می‌کند: «تمام مسئولیت این رویداد بر عهده حاکمان اقلیم است. لازم است که به خواسته‌های مردم گوش دهند و هرچه سریع‌تر برای رسیدگی به مشکلات وارد عمل شوند و اجازه ندهند خون مردم بیش از این ریخته شود.»

