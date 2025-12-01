وزارت برق عراق: واردات گاز از ایران آغاز شد؛ کورمور دوباره در مدار تولید

به گزارش کردپرس، وزارت برق عراق اعلام کرد که پس از توقف سهروزه، واردات گاز از ایران به عراق دوباره آغاز شده و روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز از ایران به عراق منتقل میشود.
«احمد موسی»، سخنگوی وزارت برق عراق، گفت: پس از اتمام عملیات تعمیر و بازسازی خطوط انتقال در سمت ایران، جریان گاز از ایران به عراق از سر گرفته شده است.
او همچنین افزود که بازسازی و راهاندازی مجدد میدان گازی کورمور نیز در تأمین شبکه برق ملی نقش داشته و نزدیک به ۷۰۰ مگاوات برق تولید میکند؛ برقی که هماکنون از نیروگاههای تولید برق در اقلیم کردستان خریداری میشود.
وی توضیح داد که وضعیت تولید برق بهتدریج در حال بهتر شدن است و واحدهای تولید برق حرارتی و سیکل ترکیبی که به دلیل کمبود گاز از مدار خارج شده بودند، دوباره وارد مدار تولید شدهاند.
