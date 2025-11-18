مسعود بارزانی و السودانی: قانون انتخابات باید اصلاح شود

به گزارش کردپرس، در این دیدار دو طرف به یکدیگر موفقیت آمیز بودن انتخابات پارلمانی و تحقق تکلیف قانونی با مشارکت گسترده مردمی که بازتاب دهنده اعتماد رای دهندگان به نظام سیاسی و دمکراسی است، را تبریک گفتند.

در بخشی از این دیدار بر لزور تغییر قانون انتخابات در راستای عدالت بیشتر تاکید شد.

دو طرف بر ضرورت همکاری تمامی نیروهای ملی برای تکمیل وظایف پیشِرو با توجه به نتایج انتخابات و پیشبرد رویکرد بازسازی و توسعه و اصلاح اقتصادی برای پاسخ به آرمان‌های شهروندان و برآورده کردن نیازهای معیشتی و خدماتی سراسر عراق تاکید کردند.

این دیدار در حاشیه ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در دانشگاه امریکایی دهوک برگزار شد.