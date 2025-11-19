نچیروان بارزانی میزبان مظلوم عبدی؛ تأکید بر اتحاد کردها و مقابله با تهدید داعش

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، روز چهارشنبه از مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک (قسد)، استقبال کرد.

براساس اطلاعیه‌ی منتشرشده از سوی ریاست اقلیم کردستان، در این دیدار مسئله‌ی کُرد و وضعیت مناطق کردنشین سوریه به‌طور مفصل مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره‌ی مذاکرات قسد با دمشق، تهدیدها و خطرات تروریسم و احتمال بازگشت داعش تبادل نظر کرده‌اند.

نچیروان بارزانی در این دیدار بر ضرورت اتحاد و یکپارچگی جریان‌ها و احزاب کردی و حل اختلافات از راه گفت‌وگو و تفاهم تأکید کرده است؛ اقدامی که به گفته‌ی او برای پاسداری از حقوق مردم کرد در سوریه ضروری است.

مظلوم عبدی نیز با قدردانی از حمایت‌های نچیروان بارزانی از حقوق کردهای سوریه، بار دیگر پشتیبانی خود از تلاش‌های رئیس اقلیم کردستان برای یافتن راه‌حل مشکلات با دمشق ابراز داشته است.