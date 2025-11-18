بە گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در سخنرانی افتتاحیه ششمین مجمع «صلح و امنیت خاورمیانه» (MEPS) در دانشگاه آمریکایی دهوک تأکید کرد که «سیاست خودتحمیلی و خودکامگی نه در عراق و نه در هیچ کشور دیگری از خاورمیانه موفق نبوده است» و هشدار داد که «اشتباه امری طبیعی است، اما ادامه رویکرد اشتباه جرم است.»

او دربارە تشکیل دولت اقلیم کردستان درخواست کرد تمام جریانهای کردستانی گفتگو را از سربگیرند و اعلام کرد: شرایط و اوضاع پس از انتخابات مانند گذشتە نیست و هر حزب بر اساس آرای خود حقوقش را دریافت خواهد کرد.

بارزانی با اشاره به فضای حساس منطقه گفت این کنفرانس در زمانی برگزار می‌شود که خاورمیانه با بحران‌های پیچیده روبه‌روست و افزود: «امیدواریم نتایج نهایی این کنگره بتواند راهی برای کاستن از بحران‌های موجود و تغییر مثبت در منطقه فراهم کند.»

او بخش مهمی از سخنانش را به پرونده عراق اختصاص داد و سه مطالبه اصلی اقلیم کردستان از دولت آینده عراق را برشمرد:

۱- اصلاح قانون انتخابات «به دلیل نبود هیچ‌گونه عدالت در آن»،

۲- تشکیل دادگاه فدرال مطابق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون اساسی،

۳- اجرای کامل ماده ۱۴۰ و قانون نفت و گاز.

بارزانی همچنین با اشاره به توافق سایکس–پیکو گفت: «این توافق بزرگ‌ترین تغییرات را در منطقه ایجاد کرد اما هیچ ثباتی برای خاورمیانه به ارمغان نیاورد. ملت‌های منطقه تا امروز قربانی پیامدهای آن هستند.»

او تأکید کرد که ملت‌های خاورمیانه باید به‌طور جدی بازاندیشی کنند و نگذارند بحران‌های کنونی به نسل‌های آینده منتقل شود: «فرزندان ما سزاوار زندگی امن و شایسته‌اند.»

رئیس حزب دمکرات کردستان در ادامه، به روندهای عراق پس از جنگ جهانی اول و به‌ویژه تاریخ رابطه بغداد و کردها پرداخت و گفت علیرغم تکرار فرصت‌های صلح در سال‌های ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۶، ۱۹۷۰ و ۱۹۹۱، «رهبران جنبش کرد هیچ‌گاه فرصت آشتی را از دست ندادند» و همیشه خواهان صلح بوده‌اند.

او افزود: «حوادث تلخی بر ما گذشته است اما ما کینه‌توزی نمی‌کنیم، چون می‌دانیم برادری میان کردها، عرب‌ها و همه بخشهای جمعیتی، از هر اختلافی بزرگ‌تر است.»

بارزانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه انتخابات اخیر پارلمان عراق گفت از نظر فنی روند برگزاری انتخابات «بسیار پیشرفته» بود اما بار دیگر خواستار اصلاح قانون انتخابات شد.

او همچنین بر حمایت خود از فرآیند صلح در ترکیه و فرصت‌های به‌وجودآمده در سوریه تأکید کرد.