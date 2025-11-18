فواد حسین: سمت ریاست جمهوری عراق متعلق به کردها است و برای کردها باقی خواهد ماند

به گزارش کردپرس، وزیر امور خارجه عراق، در سخنرانی خود در ششمین مجمع سالانه مپس2025 در دهوک، مروری تاریخی بر چالشهای امنیتی عراق داشت. او گفت:«در حال حاضر، وضعیت امنیتی خوب است»، اما این را با درگیریهای فرقهای که در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ آغاز شد، به ویژه در بغداد، «جایی که هر کسی به نام حیدر یا عمر کشته شد»، مقایسه کرد.
او توضیح داد که پس از این درگیری سه ساله، عراق با تروریسم روبرو شد که در سال ۲۰۱۴ «نینوا، صلاحالدین، انبار و جنوب بغداد را کنترل کرد و به مخمور رسید.»
فواد حسین، خاطرنشان کرد در حالی که وضعیت امنیتی از سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است، جنگها و درگیریهای مداوم در منطقه همچنان بر عراق تاثیر میگذارد.
او به تحرکات گروههای مسلح پرداخت و آن را «یک مسئله داخلی که باید در داخل حل شود» خواند و افزود: «وجود دولت در درون دولت غیرقابل قبول است.
او همچنین به تاریخ سیاسی آشفته عراق اشاره کرد، جایی که «همه رهبران عراق یا کشته شدند یا سرنگون شدند و ما حتی نمیدانیم قبرهای آنها کجاست.»
در مورد سیاست خارجی و موضع عراق در خصوص توافقنامه ابراهیم نیز گفت:«ما قانون ملی عراق را داریم که میگوید هر کسی که در مورد عادیسازی روابط با اسرائیل صحبت کند، اعدام خواهد شد، بنابراین من فکر نمیکنم که در حال حاضر عراق بخشی از توافقنامه ابراهیم باشد.»
او اذعان کرد که «عراق بخشی از این وضعیت پرتنش در منطقه است.»
در مورد مذاکرات متوقف شده ایالات متحده و ایران هم اظهار نظر کرد و گفت:«مذاکراتی بین آمریکا و ایران وجود داشت، اما آنها متوقف شدهاند. هیچ شفافیت یا پیشرفتی برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. ایران جنگ نمیخواهد، اما آنها برای جنگ آماده میشوند.»
همچنین تاکید کرد که «عراقیها جنگ نمیخواهند، زیرا در ۵۰ سال گذشته، عراقیها در جنگ بودهاند.»
وی در مورد آینده کشور نیز گفت:«دموکراسی و فدرالیسم اصول اصلی و اساس قانون اساسی هستند و باید اجرا شوند. اینها ضامن بقای عراق هستند و این دلیل قدرتمندی و بقای اقلیم کردستان بوده است.»
فواد حسین برای تضمین آینده، خواستار وحدت کردها شد و تاکید کرد:«باید وحدت موضع، اتحادهای قوی و همکاری بین احزاب کورد، به ویژه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، وجود داشته باشد. یک موضع متحد کردی در بغداد، اجرای قانون اساسی توسط دولت عراق را تضمین میکند.»
او نتیجه گرفت که دولت عراق باید نقش موثری در «دور نگه داشتن جنگ از کشور» داشته باشد.
فواد حسین در اظهارات رسانهای جداگانه در حاشیه مجمع مپس۲۰۲۵، در مورد تشکیل دولت جدید عراق، اظهار داشت:«ترکیب ائتلافها هنوز مشخص نیست» و مذاکرات بیشتری لازم است. او به عنوان عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، تایید کرد که حزبش «از هر شخص و حزبی که به قانون اساسی پایبند باشد، حمایت خواهد کرد.»
همچنین با قاطعیت اظهار داشت:«سمت ریاست جمهوری متعلق به کوردها است و برای کوردها باقی خواهد ماند.»
