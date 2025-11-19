به گزارش کردپرس، صبح امروز، چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک، به محل برگزاری ششمین کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (MIPS ۲۰۲۵) رسید و در یکی از پنل‌های اصلی این نشست سخنرانی خواهد کرد.

همچنین الهام احمد، مسئول روابط خارجی اداره خودمختار در شمال و شرق سوریه، در این سفر همراه مظلوم عبدی است تا در دیدارها و برنامه‌های این هیئت در اقلیم کردستان و کنفرانس MIPS شرکت کند.

براساس برنامه رسمی امروز کنفرانس، مظلوم عبدی به‌عنوان فرمانده کل SDF، سخنرانی ویژه‌ای را در پنل تخصصی ارائه خواهد داد.

مظلوم عبدی در بدو ورود به محل کنفرانس مورد استقبال مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان قرار گرفت.