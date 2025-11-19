حزب دمکرات کردستان: هرگونه دستکاری در نتایج انتخابات خط قرمز ماست

به گزارش کردپرس، در این بیانیه آمده است که انتخابات دوره ششم مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ «در فضایی دمکراتیک، آزاد، منظم و شفاف» برگزار شده و کمیسیون مستقل انتخابات نیز پس از طی تمام روندهای قانونی، نتایج نهایی را رسماً اعلام کرده است.

حزب دمکرات کردستان در واکنش به برخی گزارش‌ها درباره احتمال بازشماری یا تغییر نتایج برخی حوزه‌ها—به‌ویژه کرسی‌ اقلیت ها تأکید کرد: «تغییر نتایج قابل قبول نیست و خط قرمز ماست.»

این حزب هشدار داد که در صورت هرگونه اقدام از سوی کمیسیون انتخابات برای بازشماری یا تغییر نتایج رسمی، موضعی سیاسی و قاطع اتخاذ خواهد کرد.