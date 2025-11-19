۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲

حزب دمکرات کردستان: هرگونه دستکاری در نتایج انتخابات خط قرمز ماست

حزب دمکرات کردستان: هرگونه دستکاری در نتایج انتخابات خط قرمز ماست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هیچ‌گونه بازشماری، تغییر یا دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی عراق را به‌ویژه در بخش کرسی‌ اقلیت ها نمی‌پذیرد و در صورت هر اقدام غیرقانونی، «موضع سیاسی جدی» اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، در این بیانیه آمده است که انتخابات دوره ششم مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ «در فضایی دمکراتیک، آزاد، منظم و شفاف» برگزار شده و کمیسیون مستقل انتخابات نیز پس از طی تمام روندهای قانونی، نتایج نهایی را رسماً اعلام کرده است.

حزب دمکرات کردستان در واکنش به برخی گزارش‌ها درباره احتمال بازشماری یا تغییر نتایج برخی حوزه‌ها—به‌ویژه کرسی‌ اقلیت ها تأکید کرد: «تغییر نتایج قابل قبول نیست و خط قرمز ماست.»

این حزب هشدار داد که در صورت هرگونه اقدام از سوی کمیسیون انتخابات برای بازشماری یا تغییر نتایج رسمی، موضعی سیاسی و قاطع اتخاذ خواهد کرد.

کد مطلب 2790879

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha