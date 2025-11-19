اتحادیه میهنی به دلیل مشغله در نشست مجمع صلح و امنیت خاورمیانە شرکت نکرد

به گزارش کردپرس، برگزارکنندگان ششمین نشست «مجمع صلح و امنیت خاورمیانه» (MEPS) اعلام کردند که با وجود دعوت رسمی از قباد طالبانی، او به دلیل مشغله‌ کاری و تعهدات قبلی نتوانسته در این نشست شرکت کند. این رویداد سه‌روزه از ۱۷ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ با حضور ۱۵۰ شخصیت از ۲۵ کشور در دانشگاه آمریکایی دهوک برگزار شد.

در این نشست، نمایندگانی از اقلیم کردستان، عراق و شماری از کشورهای جهان شرکت داشتند، اما اتحادیه میهنی کردستان به عنوان یکی از احزاب اصلی اقلیم و عراق در آن حضور نداشت.

به گفته یک رسانه نزدیک به حزب دمکرات کردستان، این غیبت به دلیل مشغله مسئولان اتحادیه میهنی بوده است.

طی این سه روز، چندین پنل تخصصی درباره وضعیت کردستان، عراق و خاورمیانه برگزار و مسائل مربوط به امنیت، صلح و همکاری‌های منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت.