به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه دفتر بارزانی، مسعود بارزانی در پیرمام از عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، استقبال کرد.

در این دیدار، سفیر بریتانیا ابراز امیدواری کرد که روند سیاسی پس از انتخابات در عراق به مسیر واقعی خود بازگردد تا زمینه تشکیل یک دولت فدرال با مشارکت همه جریان‌های سیاسی فراهم شود.

بر اساس بیانیه، بارزانی مرحله پس از انتخابات را مرحله‌ای مهم توصیف کرد و تأکید کرد: «برای اصلاح مسیر حکمرانی در عراق و اجرای مواد قانون اساسی، لازم است همه نیروهای سیاسی با جدیت روی این موضوع کار کنند، به یکدیگر نزدیک شوند و از اشتباهات گذشته درس بگیرند.»

رئیس حزب دمکرات کردستان همچنین گفت: «برای ما و برای اقلیم کردستان، اجرای قانون اساسی مبنای اصلی گفت‌وگوهای تشکیل دولت آینده عراق است. ما علیه هیچ‌کس و هیچ طرفی حق وتو نداریم. معیار اصلی برای ما این است که هر طرفی باید به فدرالیسم کامل و اجرای قانون اساسی باور داشته باشد، از جمله صدور قوانین مربوط به مواد قانون اساسی که اجرا نشده‌اند؛ مانند قانون شورای فدراسیون و قانون نفت و گاز. هر کس به اجرای قانون اساسی پایبند باشد، نزدیک‌ترین طرف به ما و به اقلیم کردستان خواهد بود.»

بارزانی در بخش دیگری از بیانیه، در مورد اوضاع داخلی اقلیم کردستان گفت: «پیش از انتخابات پارلمانی عراق، ما تمام انعطاف‌های لازم را نشان دادیم و پیش‌تر هم اعلام کرده بودیم که شرایط قبل از انتخابات نباید پس از انتخابات ادامه یابد. اما مهم است که درهای گفت‌وگو باز بماند تا بتوانیم مشکلات را با هم حل کنیم.»

بارزانی درباره موضوع وحدت کردها در بغداد نیز توضیح داد: «اساس وحدت کُردها در بغداد این است که در خصوص مسائل راهبردی اقلیم کردستان و موضوع فدرالیسم و پایبندی بغداد به اجرای کامل قانون اساسی، باور مشترک داشته باشیم.»

همچنین در این دیدار، دو طرف درباره روابط بریتانیا با اقلیم کردستان و عراق نیز گفت‌وگو کردند و بر اهمیت تداوم و توسعه این روابط در همه زمینه‌ها تأکید شد.