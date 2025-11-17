به گزارش کردپرس، علی غانمی، عضو جنبش «صادقون»، در یک نشست خبری اعلام کرد که این جنبش بزرگترین حزب سیاسی در چارچوب هماهنگی است و آرایی که بهدست آوردهاند «آرای واقعی» هستند.
او تأکید کرد که تنها چیزی که باقی مانده، رسیدن به یک تفاهم نهایی برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق است.
غانمی همچنین گفت که ریاست پارلمان در اختیار اهلسنت خواهد ماند و پست ریاستجمهوری نیز دوباره به کُردها بازخواهد گشت.
او اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان قصد دارد بافل طالبانی را برای پست ریاستجمهوری عراق نامزد کند.
جنبش صادقون تأکید کرد که هیچ طرفی بدون هماهنگی و گفتوگو با چارچوب هماهنگی نمیتواند خود را وارد تنش سیاسی کند.
