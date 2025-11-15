بررسی عمکلرد حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

کردپرس

به نوشته دراومیدیا، آرای کسب‌شده و تعداد کرسی‌های حزب دمکرات کردستان در پنج انتخابات گذشته مجلس نمایندگان عراق، در سطح استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):

سال ۲۰۱۰: ۶۷۱ هزار و ۹۶۵ رأی و ۲۰ کرسی

سال ۲۰۱۴: ۷۸۹ هزار و ۱۲۲ رأی و ۱۷ کرسی

سال ۲۰۱۸: ۷۲۴ هزار و ۷۲۸ رأی و ۱۷ کرسی

سال ۲۰۲۱: ۵۷۹ هزار و ۲۳۴ رأی و ۲۱ کرسی

سال ۲۰۲۵: ۸۵۱ هزار و ۴۱۲ رأی و ۲۰ کرسی

🔻 آرای حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان اربیل:

سال ۲۰۱0: ۳۰۶ هزار و ۷۷۵ رأی و ۸ کرسی

سال ۲۰۱4: ۳۵۴ هزار و ۷۳۵ رأی و ۷ کرسی

سال ۲۰۱8: ۳۲۱ هزار و ۹۲۰ رأی و ۸ کرسی

سال ۲۰۲1: ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ رأی و ۱۱ کرسی

سال ۲۰۲5: ۳۶۹ هزار و ۱۱۸ رأی و ۹ کرسی

🔻 آرای حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان سلیمانیه:

سال ۲۰۱0: ۸۲ هزار و ۱۲۱ رأی و ۳ کرسی

سال ۲۰۱4: ۹۳ هزار و ۴۱۰ رأی و ۲ کرسی

سال ۲۰۱8: ۴۸ هزار و ۷۰۶ رأی و ۱ کرسی

سال ۲۰۲1: ۵۴ هزار و ۸۹۱ رأی و ۲ کرسی

سال ۲۰۲5: ۶۸ هزار و ۵۹۶ رأی و ۲ کرسی

🔻 آرای حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان دهوک: