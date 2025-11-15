۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۹

بررسی عمکلرد حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بررسی پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که حزب دمکرات کردستان همچنان در دهوک و اربیل بیشترین پایگاه رأی را دارد، در حالی که میزان آرای این حزب در سلیمانیه نسبت به سال‌های گذشته با افزایش نسبی همراه بوده است.

کردپرس

به نوشته دراومیدیا، آرای کسب‌شده و تعداد کرسی‌های حزب دمکرات کردستان در پنج انتخابات گذشته مجلس نمایندگان عراق، در سطح استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):

  • سال ۲۰۱۰: ۶۷۱ هزار و ۹۶۵ رأی و ۲۰ کرسی

  • سال ۲۰۱۴: ۷۸۹ هزار و ۱۲۲ رأی و ۱۷ کرسی

  • سال ۲۰۱۸: ۷۲۴ هزار و ۷۲۸ رأی و ۱۷ کرسی

  • سال ۲۰۲۱: ۵۷۹ هزار و ۲۳۴ رأی و ۲۱ کرسی

  • سال ۲۰۲۵: ۸۵۱ هزار و ۴۱۲ رأی و ۲۰ کرسی

🔻 آرای حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان اربیل:

  • سال ۲۰۱0: ۳۰۶ هزار و ۷۷۵ رأی و ۸ کرسی

  • سال ۲۰۱4: ۳۵۴ هزار و ۷۳۵ رأی و ۷ کرسی

  • سال ۲۰۱8: ۳۲۱ هزار و ۹۲۰ رأی و ۸ کرسی

  • سال ۲۰۲1: ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ رأی و ۱۱ کرسی

  • سال ۲۰۲5: ۳۶۹ هزار و ۱۱۸ رأی و ۹ کرسی

🔻 آرای حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان سلیمانیه:

  • سال ۲۰۱0: ۸۲ هزار و ۱۲۱ رأی و ۳ کرسی

  • سال ۲۰۱4: ۹۳ هزار و ۴۱۰ رأی و ۲ کرسی

  • سال ۲۰۱8: ۴۸ هزار و ۷۰۶ رأی و ۱ کرسی

  • سال ۲۰۲1: ۵۴ هزار و ۸۹۱ رأی و ۲ کرسی

  • سال ۲۰۲5: ۶۸ هزار و ۵۹۶ رأی و ۲ کرسی

🔻 آرای حزب دمکرات کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان دهوک:

  • سال ۲۰۱0: ۲۸۳ هزار و ۶۹ رأی و ۹ کرسی

  • سال ۲۰۱4: ۳۴۰ هزار و ۹۷۷ رأی و ۸ کرسی

  • سال ۲۰۱8: ۳۵۴ هزار و ۱۰۲ رأی و ۸ کرسی

  • سال ۲۰۲1: ۲۶۱ هزار و ۵۴۳ رأی و ۸ کرسی

  • سال ۲۰۲5: ۴۱۳ هزار و ۶۹۸ رأی و ۹ کرسی 

