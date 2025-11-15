به گزارش کردپرس، شاهو نجم کرکوکی، نامزد حزب دمکرات کردستان در کرکوک، در نخستین واکنش پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، با انتشار پیامی تند نسبت به آنچه «ایجاد مانع برای بازگشت رأی‌دهندگان کرکوکی» توصیف کرد، اعتراض نشان داد و این موضوع را دلیل اصلی کاهش کرسی‌های کردها در کرکوک دانست.

او در پیام خود ضمن قدردانی از مردم کرکوک و طرفداران حزب دمکرات، تأکید کرد که با تلاش گسترده و آمادگی کامل در انتخابات شرکت کرده‌اند و با وجود کسب نزدیک به ۱۹ هزار رأی، نتایج اعلام‌شده «مطابق خواست مردم» نبوده است. به گفته او، حزب دمکرات در مجموع موفق به کسب بیش از یک میلیون رأی در سطح عراق شده، اما «کاهش کرسی‌های کردها در کرکوک موجب نگرانی» شده است.

شاهو کرکوکی با اشاره به آنچه «جلوگیری سامان‌یافته از بازگشت رأی‌دهندگان کرکوکیِ ساکن اربیل، بن‌سلاوه، دارتو و دیگر مناطق» خواند، گفت: «این موانع و همچنین استفاده نکردن از مبنای آماری سال ۱۹۵۷، باعث شد شمار زیادی از اعرابی که بعدها به منطقه منتقل شده‌اند حق رأی تأثیرگذار پیدا کنند و نتیجه به زیان کردها تغییر کند.»

او افزود که با تکیه بر اخلاق حزبی و باور به فرایند دمکراسی در انتخابات شرکت کرده‌اند و توانسته‌اند رکورد تازه‌ای از آرای حزب دمکرات در کرکوک ثبت کنند. وی در عین حال تأکید کرد که کرکوک به نماینده‌ای واقعی نیاز دارد که از حقوق مردم دفاع کرده و «در میدان حضور داشته باشد، نه اینکه تنها در زمان انتخابات ظاهر شود.»

شاهو کرکوکی در پایان خطاب به مردم کرکوک گفت: «درِ خانه و دلمان همیشه به روی شما باز است. هدف من تنها خدمت به کرکوک است، نه هیچ منصب و جایگاهی.» او با تشکر دوباره از رأی‌دهندگان، اطمینان داد که «روزی خواهد رسید که نماینده‌ای واقعی و مورد اعتماد مردم کرکوک به پارلمان راه یابد.»