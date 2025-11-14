گفتگوی تلفنی پزشکیان و السودانی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش کرد پرس، رئیس جمهور ایران برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر عراق را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت این ملت دوست و برادر دانست و اظهار امیدواری کرد در دوره پیشرو نیز روابط و همکاریهای فیمابین در تمام زمینهها صمیمیتر و عمیقتر از قبل گسترش و ارتقا یابد.
دکتر مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با آقای محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد.
رئیس جمهور همچنین با تبریک پیروزی آقای السودانی در این انتخابات افزود: امیدوارم در دوره پیشرو نیز روابط و همکاریهای فیمابین در تمام زمینهها صمیمیتر و عمیقتر از قبل گسترش و ارتقا یابد.
نخست وزیر عراق نیز در پاسخ، ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریکات برادرانه دکتر پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و اظهار داشت: این ششمین انتخابات بعد از تغییر نظام سیاسی عراق در سال 2003 و انتخاباتی شفاف، آرام و موفق در سرتاسر کشور عراق بود.
محمد شیاع السودانی مهمترین دستاورد این انتخابات را، رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی از سال 2015 تا به حال و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق دانست و تصریح کرد: ملت عراق در این انتخابات بار دیگر پایبندی خود را به تجربه و نظام دمکراتیکی که به دست آوردهاند، نشان دادند. امیدواریم نتیجه این انتخابات در تداوم مسیر سازندگی و پیشرفت عراق در سالهای اخیر تاثیر سازندهای داشته باشد.
نخست وزیر عراق در پایان تاکید کرد که در دوره پیشرو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقهای با برادران ایرانی خود در همه زمینهها هستیم.
