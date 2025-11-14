۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴

گفتگوی تلفنی پزشکیان و السودانی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق

رییس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی عراق را تبریک گفت. در این گفتگو در طرف بر تقویت روابط تاکید کردند.

دکتر مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با آقای محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد.

رئیس جمهور همچنین با تبریک پیروزی آقای السودانی در این انتخابات افزود: امیدوارم در دوره پیش‌رو نیز روابط و همکاری‌های فیمابین در تمام زمینه‌ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد.

نخست وزیر عراق نیز در پاسخ، ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریکات برادرانه دکتر پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و اظهار داشت: این ششمین انتخابات بعد از تغییر نظام سیاسی عراق در سال 2003 و انتخاباتی شفاف، آرام و موفق در سرتاسر کشور عراق بود.

محمد شیاع السودانی مهمترین دستاورد این انتخابات را، رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی از سال 2015 تا به حال و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق دانست و تصریح کرد: ملت عراق در این انتخابات بار دیگر پایبندی خود را به تجربه و نظام دمکراتیکی که به دست آورده‌اند، نشان دادند. امیدواریم نتیجه این انتخابات در تداوم مسیر سازندگی و پیشرفت عراق در سال‌های اخیر تاثیر سازنده‌ای داشته باشد.

نخست وزیر عراق در پایان تاکید کرد که در دوره پیش‌رو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای با برادران ایرانی خود در همه زمینه‌ها هستیم.

