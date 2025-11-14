مسعود بارزانی به نامزد کرسی کردهای فیلی رأی داد

به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که یک سال پیش، حزب طرح موفقیت خود را در حوزه سازمانی دفتر بغداد تعیین کرده و تصمیم گرفته بود دو نامزد برای مجلس نمایندگان عراق معرفی کند و اکنون در خانقین و واسط دو کرسی را به‌دست آورده‌اند.

شاخوان عبدالله در میانه نشست حزبی گفت:

«یک سال پیش طرح موفقیت حزبمان را در محدوده دفتر سازمانی بغداد تعیین کردیم و تصمیم گرفتیم دو نامزد برای مجلس نمایندگان عراق معرفی کنیم. در ابتدا به مردم شریف خانقین، سعدیه، جلولا، مندلی، قره‌تپه، شرَبانه و تمام همراهان‌مان در حوزه انتخابی ۱۵ خانقین قول دادیم که یک کرسی را برای کردها در استان دیالی تضمین کنیم. همچنین تصمیم گرفتیم که کرسی کردهای فیلی را که در اختیار نیروهای دیگر عراقی قرار گرفته بود، بازگردانیم و آن را به صاحبان واقعی آن یعنی حزب دمکرات کردستان بسپاریم. سپس برای اجرای این طرح مشغول کار شدیم.»

او اشاره کرد که در روز ۱۱ ماه جاری و پس از پایان انتخابات دور ششم پارلمان عراق، هر دو نامزد حزب—حیدر علی محمد برای کرسی کردهای فیلی در استان واسط و مامۆستا نازک احمد در خانقین—توانستند به موفقیت برسند و به عضویت پارلمان عراق درآیند.

وی افزود: «با سپاس از مسعود بارزانی که پشتیبانی کامل خود را نشان داد و افتخار دریافت رأی ایشان برای نامزدهای‌مان را داشتیم تا بتوانند به نمایندگی از کردهای فیلی وارد پارلمان شوند. همان‌گونه که همواره مدافع سرسخت حقوق فیلی‌ها بوده، این بار نیز چنین کرد. همچنین از کمیسیون عالی انتخابات برای تأیید پیشنهادات‌مان و حمایت از دفتر سازمانی‌مان قدردانی می‌کنیم.»

در جریان رقابت‌های انتخاباتی یازدهم ماه جاری برای پارلمان عراق، مسئولان حزب دمکرات شعار «کسب یک میلیون رأی» را مطرح کردند و توانستند بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار رأی به‌دست آورند.

حزب دمکرات کردستان در انتخابات پارلمانی عراق موفق شد در سطح عراق رتبه دوم و در سطح اقلیم کردستان رتبه اول را کسب کند. تعداد آرای این حزب یک‌میلیون و ۱۰۹ هزار و ۹۳۴ رأی است که ۲۷ کرسی را تشکیل می‌دهد؛ علاوه بر آن، پنج کرسی سهمیه‌ها نیز با حمایت حزب دمکرات به موفقیت رسیدند.