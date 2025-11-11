۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸

۳۰۳ نامزد برای ۴۴ کرسی؛ رقابت انتخابات پارلمان عراق در اقلیم کردستان

۳۰۳ نامزد برای ۴۴ کرسی؛ رقابت انتخابات پارلمان عراق در اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- با آغاز ششمین دوره انتخابات پارلمان عراق، فرایند رأی‌گیری عمومی در سراسر کشور جریان دارد؛ در اقلیم کردستان نیز ۳۰۳ نامزد برای کسب ۴۴ کرسی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش کردپرس، در انتخابات سراسری ششمین دوره پارلمان عراق، که امروز ۲۰۲۵/۱۱/۱۱ در سراسر کشور در حال برگزاری است، ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۳۳ نفر واجد شرایط رأی‌دادن هستند. رأی‌دهندگان در مجموع میان ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز و ۳۹ هزار و ۲۸۵ شعبه رأی‌گیری توزیع شده‌اند.

در این انتخابات ۷ هزار و ۷۶۸ نامزد رقابت می‌کنند که شامل ۵ هزار و ۵۲۰ مرد و ۲ هزار و ۲۴۸ زن است؛ این نامزدها برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق با یکدیگر رقابت می‌کنند.

استان‌های اقلیم کردستان

 سلیمانیه و حلبچه:
۱۳۶ نامزد برای ۱۸ کرسی رقابت می‌کنند. شمار واجدان شرایط رأی‌دادن در این دو استان ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۱۱ نفر است.

 اربیل:
۱۰۸ نامزد بر سر ۱۵ کرسی رقابت دارند و ۱ میلیون و ۲ هزار و ۸۷ نفر در این استان حق رأی دارند.

 دهوک:
۵۹ نامزد برای ۱۱ کرسی رقابت می‌کنند و ۷۲۲ هزار و ۸۵۳ نفر واجد شرایط رأی‌دادن‌اند.

مجموع نامزدهای اقلیم ۳۰۳ نفر هستند که برای ۴۴ کرسی در سه استان رقابت دارند.

در کل، در اقلیم کردستان ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۱ نفر واجد شرایط رأی‌دادن‌اند که این تعداد ۹۳ درصد مجموع رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهد (بدون احتساب رأی‌دهندگان ویژه).

کد مطلب 2790592

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha