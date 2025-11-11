۳۰۳ نامزد برای ۴۴ کرسی؛ رقابت انتخابات پارلمان عراق در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، در انتخابات سراسری ششمین دوره پارلمان عراق، که امروز ۲۰۲۵/۱۱/۱۱ در سراسر کشور در حال برگزاری است، ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۳۳ نفر واجد شرایط رأی‌دادن هستند. رأی‌دهندگان در مجموع میان ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز و ۳۹ هزار و ۲۸۵ شعبه رأی‌گیری توزیع شده‌اند.

در این انتخابات ۷ هزار و ۷۶۸ نامزد رقابت می‌کنند که شامل ۵ هزار و ۵۲۰ مرد و ۲ هزار و ۲۴۸ زن است؛ این نامزدها برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق با یکدیگر رقابت می‌کنند.

استان‌های اقلیم کردستان

سلیمانیه و حلبچه:

۱۳۶ نامزد برای ۱۸ کرسی رقابت می‌کنند. شمار واجدان شرایط رأی‌دادن در این دو استان ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۱۱ نفر است.

اربیل:

۱۰۸ نامزد بر سر ۱۵ کرسی رقابت دارند و ۱ میلیون و ۲ هزار و ۸۷ نفر در این استان حق رأی دارند.

دهوک:

۵۹ نامزد برای ۱۱ کرسی رقابت می‌کنند و ۷۲۲ هزار و ۸۵۳ نفر واجد شرایط رأی‌دادن‌اند.

مجموع نامزدهای اقلیم ۳۰۳ نفر هستند که برای ۴۴ کرسی در سه استان رقابت دارند.

در کل، در اقلیم کردستان ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۱ نفر واجد شرایط رأی‌دادن‌اند که این تعداد ۹۳ درصد مجموع رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهد (بدون احتساب رأی‌دهندگان ویژه).