۳۰۳ نامزد برای ۴۴ کرسی؛ رقابت انتخابات پارلمان عراق در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، در انتخابات سراسری ششمین دوره پارلمان عراق، که امروز ۲۰۲۵/۱۱/۱۱ در سراسر کشور در حال برگزاری است، ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۳۳ نفر واجد شرایط رأیدادن هستند. رأیدهندگان در مجموع میان ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز و ۳۹ هزار و ۲۸۵ شعبه رأیگیری توزیع شدهاند.
در این انتخابات ۷ هزار و ۷۶۸ نامزد رقابت میکنند که شامل ۵ هزار و ۵۲۰ مرد و ۲ هزار و ۲۴۸ زن است؛ این نامزدها برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق با یکدیگر رقابت میکنند.
استانهای اقلیم کردستان
سلیمانیه و حلبچه:
۱۳۶ نامزد برای ۱۸ کرسی رقابت میکنند. شمار واجدان شرایط رأیدادن در این دو استان ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۱۱ نفر است.
اربیل:
۱۰۸ نامزد بر سر ۱۵ کرسی رقابت دارند و ۱ میلیون و ۲ هزار و ۸۷ نفر در این استان حق رأی دارند.
دهوک:
۵۹ نامزد برای ۱۱ کرسی رقابت میکنند و ۷۲۲ هزار و ۸۵۳ نفر واجد شرایط رأیدادناند.
مجموع نامزدهای اقلیم ۳۰۳ نفر هستند که برای ۴۴ کرسی در سه استان رقابت دارند.
در کل، در اقلیم کردستان ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۱ نفر واجد شرایط رأیدادناند که این تعداد ۹۳ درصد مجموع رأیدهندگان را تشکیل میدهد (بدون احتساب رأیدهندگان ویژه).
