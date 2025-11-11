علی باپیر: انتخابات باید پاک و بدون دستکاری باشد

به گزارش کردپرس، علی باپیر در سخنانی درباره روند برگزاری انتخابات گفت: «امیدواریم این‌بار انتخاباتی پاک و دور از طراحی و دستکاری برگزار شود. هرکسی در نتایج دستکاری کند، یعنی در اراده مردم دخالت کرده است؛ چیزی که مردم را ناامید و دلسرد می‌کند، همان‌گونه که در انتخابات گذشته شاهد بودیم.»

او افزود: «در سطح عراق و اقلیم کردستان، جز وحدت و همبستگی، چیز دیگری نداریم و همین باید اساس کار باشد. مهم نیست نتایج به چه شکل باشد؛ مهم این است که روند انتخابات با پاکی و سلامت انجام شود.»

رئیس جماعت عدالت همچنین با اشاره به انتخابات گذشته گفت: «متأسفانه کمیسیون پیش‌تر با علامت سؤال روبه‌رو بوده و ما بارها در این‌باره صحبت کرده‌ایم، به‌ویژه در ارتباط با انتخابات پارلمان کردستان و دوره‌های قبل.»

او انتقاد کرد که در فرآیند تبلیغات انتخاباتی نیز «تخلفات و عبورهای زیادی» رخ داده و گفت: «به‌ویژه میان دو حزب حاکم، واژه‌های بسیار تند و آسیب‌زا به‌کار رفت که رفتاری نادرست بود.»