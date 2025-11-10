ایران: هرگونه دخالت خارجی در انتخابات عراق محکوم است

به گزارش کردپرس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.

بقائی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق درباره اینکه عراق می‌خواهد با دو کشور امریکا و ایران ارتباط داشته باشد و ایران را همسایه بزرگ خوانده، اظهار داشت: همسایه بزرگ حتما می‌داند چگونه مشکلاتش را با سایر بازیگران مدیریت کند. رابطه ما با عراق بسیار مهم و دوستانه‌ است. اطمینان داریم روند انتخابات هر چه باشد این روند دوستانه ادامه می‌یابد.

وی افزود: موضع ما روشن است و معتقدیم انتخابات در عراق یک موضوع داخلی است و امیدواریم به بهترین نحو مردم عراق بتوانند در این روندی که تعیین کننده آینده سیاسی آنهاست مشارکت کرده و آنچه خیر و صلاح عراق است به عنوان نتیجه انتخابات روشن شود.

دخالت‌های امریکا در عراق قطعا مضر است

وی درباره حاکمیت مستقل بغداد و انتخابات عراق گفت: این انتخابات مهم است و هرگونه مداخله خارجی از طرف مردم و دولت عراق مردود و محکوم است. دخالت‌های امریکا قطعا مضر است و سوابق نشان می‌دهد مداخله امریکا در هر کشوری به ضرر آن کشور و امنیت کل منطقه بوده است.

فرآیند رأی‌گیری ویژه انتخابات پارلمان آینده عراق روز یکشنبه ۹ نوامبر با حضور بیش از یک میلیون و ۳۱۳ هزار کارمند نیروهای امنیتی و ۲۶ هزار آواره در سراسر کشور برگزار شد.