درگیری میان کُرد و ترکمان در کرکوک؛ دو پلیس کشته و دو شهروند زخمی شدند

به گزارش کردپرس، از نیمههای شب گذشته تا نزدیکیهای بامداد در شهر کرکوک یک درگیری مسلحانه رخ داد که بر اثر آن دو پلیس جان باختند و دو شهروند نیز زخمی شدند. رئیس شورای استان خواستار انجام تحقیقات دقیق شد.
رووداو نوشت: این درگیری در محله «جاده بغداد» در داخل شهر کرکوک رخ داده و نیروهای ضدترور و ارتش عراق وارد شهر شدهاند و اکنون اوضاع تحت کنترل است.
هیوا حسامالدین، خبرنگار رووداو در کرکوک، میگوید: «درگیری تا نزدیکی محلههای رحیماوه و شورجه کشیده شد. سپس نیروهای امنیتی رسیدند و وضعیت را کنترل کردند.»
براساس اطلاعات تنشها میان حامیان کُرد و ترکمان روی داده است. جوانان کُرد برای اولین بار در جریان تبلیغات، پرچم اقلیم کردستان را برافراشتهاند. شب گذشته نیز در نزدیکی ساختمان قدیمی استانداری و هنگام بازگشت گروهی از هواداران کُرد از تبلیغات انتخاباتی، درگیری رخ داد.
درگیری ابتدا لفظی بوده اما سپس گسترش پیدا کرده و پلیس کرکوک قادر به کنترل آن نبوده است. بعد از آن نیروهای ضدترور و ارتش عراق به محل درگیری اعزام شده و فضا را آرام کردند.
دو پلیس امداد کرکوک جان خود را از دست دادهاند و دو شهروند نیز بهشدت زخمی شدهاند.
بهدنبال این رویداد، شش نفر به اتهام شلیک بازداشت شدهاند. پلیس نیز برای بررسی علت حادثه تحقیقات را آغاز کرده است.
در این درگیری از سلاح گرم و سنگ استفاده شده و بنا به گزارشها، محل اصابت گلوله بر بدن قربانیان قابل مشاهده است.
برای جلوگیری از تکرار تنش، نیروهای ضدترور عراق در چندین محله کرکوک مستقر شدهاند.
محمد ابراهیم حافظ، رئیس شورای استان کرکوک، در بیانیهای گفته است: «این دو نفری که شهید شدند، بر اثر درگیری میان طرفداران دو حزب سیاسی جان خود را از دست دادهاند.»
رئیس عربتبار شورای استان افزود: «در شورای استان کرکوک این رویداد را اقدامی خطرناک میدانیم که هیبت دولت را مخدوش میکند و صلح اجتماعی را در معرض تهدید قرار میدهد.»
او تأکید کرده که از نیروهای امنیتی خواستهاند «در سریعترین زمان» تحقیقاتی دقیق درباره حادثه انجام دهند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که ساعت ۷ صبح امروز ۱۱-۱۱-۲۰۲۵ برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در سراسر عراق و اقلیم کردستان آغاز شدە است.
نظر شما