قباد طالبانی: هیچ وزارتخانەای مال حزب دمکرات نیست تا آن را بە اتحادیه میهنی واگذار کند

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان اعلام کرد که این انتخابات اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا مسئله حقوق، بودجه و سهم اقلیم در بغداد را یکپارچه می‌کند. او از مردم خواست در انتخابات مشارکت گسترده داشته باشند و گفت: «برای تشکیل دولت، گفت‌وگوهای زیادی انجام شده است و هیچ وزارتخانه‌ای به‌طور قطعی سهم حزب دمکرات نیست تا بخواهد آن را به اتحادیه میهنی بدهد.»

قباد طالبانی در یکی از مراکز رأی‌گیری در شهر سلیمانیه رأی خود را به صندوق انداخت و سپس در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنان پاسخ داد.

او تأکید کرد: «عراق کشوری مستقل است و روابط دوستانه خود را با کشورهای دیگر حفظ می‌کند. این نیز سیاست اتحادیه میهنی است؛ عراقی مستقل که در خدمت مردم عراق باشد و همین مسئله شامل مردم کردستان نیز می‌شود. این باید برنامه دولت باشد.»

طالبانی از مردم خواست در انتخابات مشارکت کنند و گفت: «رأی‌دادن حقی اساسی برای هر شهروند بالای ۱۸ سال است. مردم باید به حزبی رأی بدهند که بتواند بهترین خدمات را ارائه دهد. امیدواریم در رأی‌گیری عمومی، بالاترین میزان مشارکت ثبت شود. نتایج رأی‌گیری ویژه نیز مطلوب بوده است.»

او درباره تشکیل دولت جدید اقلیم گفت: «ما در اتحادیه میهنی ترجیح می‌دهیم دولت هرچه سریع‌تر تشکیل شود. به‌همین دلیل طی شش تا هفت ماه گذشته گفت‌وگوهای متعددی انجام شده است.»

در واکنش به پرسشی درباره برخی وزارتخانه‌هایی که گفته می‌شود حزب دمکرات حاضر نیست آن‌ها را به اتحادیه میهنی واگذار کند، قباد طالبانی تصریح کرد: «هیچ وزارتخانه‌ای مال حزب دمکرات نیست تا بخواهد آن را به اتحادیه بدهد.»

او خواستار مشارکت گسترده مردم به‌ویژه جوانان شد و گفت: «جوانان امروز نگران و ناراضی‌اند؛ لازم است با رأی‌دادن نقش فعال‌تری در روند سیاسی داشته باشند.»

قباد طالبانی افزود: «این انتخابات مربوط به پارلمان عراق است و مسائل مربوط به حقوق، بودجه و سهم اقلیم در بغداد را روشن می‌کند. بنابراین مردم باید به طرف‌هایی رأی بدهند که قادر به حل این مشکلات باشند، نه کسانی که امتحان خود را پس داده‌اند و کارنامه قابل قبولی ندارند. اتحادیه میهنی در بغداد شنیده می‌شود، حرفش اثر دارد و می‌تواند نقش‌آفرینی کند.»

او درباره کرسی ریاست‌جمهوری عراق گفت: «برای اینکه بپرسم نامزد این پست چه کسی خواهد بود، هنوز خیلی زود است.»