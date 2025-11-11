وزارت پیشمرگه: حمله به جوان کُرد در دوزخورماتو نقض آشکار حقوق انسانی است

به گزارش کردپرس، وزارت پیشمرگه در بیانیه‌ای اعلام کرد:

ما رفتارهای ناپسند چند سرباز ارتش عراق را محکوم و رد می‌کنیم؛ افرادی که در دوزخورماتو تنها به دلیل در دست داشتن پرچم کردستان، به یک جوان کُرد حمله کرده‌اند. این حادثه نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است.

در بیانیه تأکید شده است: پرچم کردستان نماد هویت و مایهٔ افتخار مردم کردستان است و طبق قانون اساسی عراقِ فدرال و دموکراتیک، هیچ‌کس نباید به دلیل حمل این پرچم هدف خشونت یا تعرض قرار گیرد.

وزارت پیشمرگه در ادامه از نهادهای قانونی و فرماندهی نیروهای مشترک عراق خواسته است هرچه سریع‌تر اقدام کرده، تحقیقات جدی در مورد این حادثه انجام دهند و عاملان این رفتار غیرقابل قبول را به دادگاه بسپارند تا از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود؛ رخدادهایی که به همزیستی و آرامش اجتماعی در این مناطق آسیب می‌زنند.