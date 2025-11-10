به گزارش کردپرس، سَلمە فاتح، سخنگوی ناظران شفافیت انتخابات اعلام کرد که در چهار استان اربیل، دهوک، سلیمانیه و کرکوک، ۲۳۰ ناظر روند انتخابات ویژه را زیر نظر دارند و همچنین هزار و ۹۲۱ ناظر بر انتخابات عمومی مجلس نمایندگان عراق در اقلیم کردستان نظارت خواهند کرد.

او در نشست خبری با خبرنگاران گفت: سازمان آنها در اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه، دارای مجوز رسمی از اقلیم و بغداد برای نظارت بر روند انتخابات عمومی و ویژه پارلمان عراق است.

سخنگوی ناظران شفافیت انتخابات افزود: چندین سازمان مختلف بر فرآیند انتخابات نظارت می‌کنند. در سلیمانیه ۱۰ سازمان، در اربیل پنج، در دهوک دو و در کرکوک شش سازمان در حال نظارت هستند. همچنین هیئتی برای مدیریت کل روند انتخابات تشکیل شده که از رؤسای سازمان‌ها و استانداران تشکیل شده است. علاوه بر این یک تیم ۳۴ نفره از وکلای داوطلب برای نظارت بر جنبه‌های حقوقی روند انتخابات مستقر شده‌اند.

سَلمە فاتح توضیح داد که روند نظارت در استان‌های سلیمانیه، اربیل، دهوک و کرکوک از طریق ۲۳۰ ناظر انجام می‌شود و نظارت بر انتخابات عمومی نیز توسط ۱۹۲۱ ناظر در چهار استان صورت می‌گیرد. در سلیمانیه ۶۰۵ ناظر در ۵۰۶ مرکز رأی‌گیری حضور دارند، در دهوک ۶۳۶ ناظر در ۳۵۱ مرکز رأی‌گیری و در کرکوک ۱۱۳ ناظر در ۲۱۵ مرکز رأی‌گیری فعال هستند.

رأی‌گیری ویژه انتخابات دوره ششم پارلمان عراق با مشارکت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آغاز شد. شمار مراکز رأی‌گیری ۸۰۹ مرکز و تعداد شعبه‌های رأی‌گیری چهار هزار و ۵۰۱ مورد اعلام شده است. قرار است انتخابات عمومی نیز روز یازدهم همین ماه برگزار شود.