جنبش موضع میهنی جایگاه سوم در رأی‌گیری ویژه را تصاحب کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- براساس نتایج اولیه رأی‌گیری ویژه انتخابات پارلمان عراق، جنبش موضع با ثبت یک غافلگیری انتخاباتی، پس از دمکرات و اتحادیه میهنی در جایگاه سوم قرار گرفت.

به گزارش کردپرس، جنبش موضع به ریاست علی حمه‌صالح، بنا بر آمارهای غیررسمی انتخابات ویژه مجلس نمایندگان عراق، یک غافلگیری بزرگ ثبت کرده و پس از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، بیشترین آرای مرحله رأی‌گیری ویژه را به دست آورده است.

رسانه خبری خندان نوشت: براساس نتایج اولیه رأی‌گیری ویژه که یکشنبه برگزار شد، جنبش موضع یک سورپرایز انتخاباتی رقم زده است؛ به گونه‌ای که طبق اعداد منتشرشده تا این لحظه:
حزب دمکرات کردستان با ۴۹ هزار و ۷۳۰ رأی در جایگاه نخست،
اتحادیه میهنی کردستان با ۴۲ هزار و ۲۴۰ رأی در رتبه دوم،
و جنبش موضع با بیش از ۶ هزار و ۲۷۸ رأی موفق شده جایگاه سوم را به دست بیاورد.

پس از آن، جنبش نسل نو با ۳ هزار و ۷۸۲ رأی در جایگاه چهارم، و دو حزب جماعت عدالت و اتحاد اسلامی به ترتیب در رده پنجم و ششم قرار گرفته‌اند.

روز یکشنبه ۹ نوامبر مرحله رأی‌گیری ویژه انتخابات پارلمانی عراق آغاز شد و طبق اعلام مسئولان کمیسیون عالی مستقل انتخابات رأی‌گیری عمومی نیز در روز ۱۱ همین ماه برگزار می‌شود.

