برگزاری انتخابات در ۱۱ نوامبر خلاف قانون اساسی است

به گزارش کردپرس، فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، همزمان با برگزاری انتخابات، اعلام کرد که کشور وارد مرحله جدیدی از روند سیاسی می‌شود که مربوط به فرایند تشکیل دولت آینده است. به گفته او، طبق قانون اساسی این روند ممکن است تا چهار ماه طول بکشد، اما او چند نکته مهم درباره مراحل و زمان‌بندی انتخابات مطرح کرده است.

نقشه راه تشکیل دولت آینده چگونه است؟

پس از پایان رأی‌گیری، روند قانونی تشکیل دولت به این مراحل ادامه پیدا می‌کند:

رسیدگی به شکایات:

احزاب سه روز مهلت دارند تا اعتراض‌های خود را ثبت کنند. کمیته قضایی انتخابات هم ظرف ده روز پاسخ می‌دهد.

تایید نتایج:

پس از نهایی‌شدن رسیدگی‌ها، نتیجه نهایی به دادگاه عالی فدرال ارسال می‌شود تا آن را تایید کند.

دعوت رئیس‌جمهور از پارلمان:

رئیس‌جمهور ظرف ۱۵ روز، پارلمان جدید را برای نخستین جلسه فرا می‌خواند.

انتخاب هیئت‌رئیسه و سپس رئیس‌جمهور:

پارلمان ابتدا هیئت‌رئیسه خود را انتخاب می‌کند و سپس ظرف ۳۰ روز رئیس‌جمهور جدید را برمی‌گزیند.

تکلیف نخست‌وزیر:

رئیس‌جمهور منتخب ۱۵ روز فرصت دارد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان را مأمور تشکیل دولت کند.

تشکیل کابینه:

نخست‌وزیر مکلف ۳۰ روز مهلت دارد کابینه‌اش را به پارلمان ارائه کند و رأی اعتماد بگیرد.

چهار ماه یا کمتر؟

فایق زیدان می‌گوید مجموعه این مهلت‌های قانونی حدود چهار ماه زمان می‌برد، اما تاکید می‌کند که اگر «اراده سیاسی» وجود داشته باشد، می‌توان روند را بسیار کوتاه‌تر کرد.

او گفت: «اگر همه طرف‌ها از روز اول مهلت‌های قانونی را رعایت کنند، امکان دارد دولت در آغاز ژانویه ۲۰۲6 تشکیل شود، نه در ماه مارس.»

دو تخلف مهم از نگاه فایق زیدان

رئیس شورای قضایی به دو نکته اساسی اشاره می‌کند:

نقض مهلت‌ها:

در دوره‌های گذشته، احزاب بارها از مهلت‌های قانونی عبور کرده‌اند بدون اینکه با هیچ‌گونه پیگیری روبه‌رو شوند، و این به گفته او «تخلف آشکار از قانون اساسی» است.

تاریخ انتخابات:

او معتقد است برگزاری انتخابات در ۱۱ نوامبر امسال نیز خود «تخلف واضح قانون اساسی» است. چون طبق قانون باید انتخابات ۴۵ روز پیش از پایان دوره فعلی پارلمان برگزار می‌شد که تاریخ آن می‌شد ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵.

خلاصه مراحل تشکیل دولت جدید

مرحله نخست: نتایج و شکایات

۳ روز مهلت شکایت، ۱۰ روز رسیدگی، تأیید توسط دادگاه فدرال.

مرحله دوم: جلسه اول پارلمان

۱۵ روز برای دعوت رئیس‌جمهور، سپس انتخاب هیئت‌رئیسه.

مرحله سوم: انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت

۳۰ روز برای انتخاب رئیس‌جمهور، ۱۵ روز برای تعیین مأمور تشکیل دولت، ۳۰ روز برای ارائه کابینه.