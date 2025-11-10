۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۰

شب انتخابات عراق؛ نوید روزی پرامید برای مردم خسته از التهاب

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی‌که فضای عمومی عراق طی روزهای گذشته آکنده از نگرانی و گمانه‌زنی درباره احتمال حمله نظامی به برخی پایگاه‌های نیروهای مسلح این کشور بود، برگزاری مرحله نخست انتخابات مجلس نمایندگان عراق در موعد مقرر، روزنه‌ای از امید را در سپهر سیاسی بغداد گشود.

به گزارش کردپرس انتخابات پارلمانی عراق با حضور میلیون‌ها واجد شرایط رأی‌دهی و برای تعیین ۳۲۹ کرسی مجلس، از روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ با رأی‌گیری نیروهای نظامی، امنیتی و گروه‌های ویژه آغاز شد و قرار است فردا، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ مرحله عمومی آن در سراسر کشور برگزار شود.
با وجود فضای تهدید و ارعاب، که تا آخرین ساعات شنبه برخی را به انتظار تعویق انتخابات نشانده بود، دولت عراق بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر پافشاری کرد و اکنون صحنه سیاسی کشور شاهد مشارکتی پرشور و بی‌سابقه است.
هرچند شماری از جریان‌های سیاسی همچنان بر موضع تحریم پای می‌فشارند، گزارش‌های میدانی از استان‌های مختلف حاکی از افزایش محسوس مشارکت مردمی و حضور پررنگ اقشار مختلف در فرآیند رأی‌گیری است.
در پایتخت، بغداد با ۷۱ کرسی بیشترین سهم را در مجلس آینده دارد و در مقابل، استان میسان با ۶ کرسی کمترین نمایندگی را خواهد داشت. رقابت‌های قومی، مذهبی و حزبی در این دوره، رنگ تازه‌ای به فضای انتخابات داده است. در مناطق با ترکیب قومی و مذهبی یکدست، رقابت‌ها عمدتاً میان احزاب هم‌گرای محلی جریان دارد، اما در مناطق مختلط، صف‌بندی‌های سیاسی پیچیده‌تر و ائتلاف‌های متنوع‌تری شکل گرفته است.
در اقلیم کردستان نیز رقابت‌ها میان احزاب سنتی و نیروهای نوگرا به اوج خود رسیده است؛ استان سلیمانیه با ۱۸ کرسی و اربیل با ۱۵ کرسی شاهد رقابت‌های فشرده میان احزاب اصلی کرد هستند. افزون بر آن، کردها در استان‌های نینوا، دیالی و کرکوک نیز برای کسب کرسی‌های پارلمان با رقبای قومی و جناحی خود درگیر رقابت نزدیک‌اند.
اکنون عراق در آستانه روزی سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ مردمی که از دل اضطراب، تهدید و سال‌ها بی‌ثباتی برآمده‌اند، اینک در آستانه مشارکتی امیدآفرین ایستاده‌اند.
فارغ از نتیجه نهایی، برگزاری انتخابات در موعد مقرر، نشانه‌ای روشن از بلوغ سیاسی، اراده ملی و عزم مردم و دولت عراق برای استمرار مسیر دموکراسی است.

