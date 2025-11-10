شب انتخابات عراق؛ نوید روزی پرامید برای مردم خسته از التهاب

به گزارش کردپرس انتخابات پارلمانی عراق با حضور میلیون‌ها واجد شرایط رأی‌دهی و برای تعیین ۳۲۹ کرسی مجلس، از روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ با رأی‌گیری نیروهای نظامی، امنیتی و گروه‌های ویژه آغاز شد و قرار است فردا، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ مرحله عمومی آن در سراسر کشور برگزار شود.

با وجود فضای تهدید و ارعاب، که تا آخرین ساعات شنبه برخی را به انتظار تعویق انتخابات نشانده بود، دولت عراق بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر پافشاری کرد و اکنون صحنه سیاسی کشور شاهد مشارکتی پرشور و بی‌سابقه است.

هرچند شماری از جریان‌های سیاسی همچنان بر موضع تحریم پای می‌فشارند، گزارش‌های میدانی از استان‌های مختلف حاکی از افزایش محسوس مشارکت مردمی و حضور پررنگ اقشار مختلف در فرآیند رأی‌گیری است.

در پایتخت، بغداد با ۷۱ کرسی بیشترین سهم را در مجلس آینده دارد و در مقابل، استان میسان با ۶ کرسی کمترین نمایندگی را خواهد داشت. رقابت‌های قومی، مذهبی و حزبی در این دوره، رنگ تازه‌ای به فضای انتخابات داده است. در مناطق با ترکیب قومی و مذهبی یکدست، رقابت‌ها عمدتاً میان احزاب هم‌گرای محلی جریان دارد، اما در مناطق مختلط، صف‌بندی‌های سیاسی پیچیده‌تر و ائتلاف‌های متنوع‌تری شکل گرفته است.

در اقلیم کردستان نیز رقابت‌ها میان احزاب سنتی و نیروهای نوگرا به اوج خود رسیده است؛ استان سلیمانیه با ۱۸ کرسی و اربیل با ۱۵ کرسی شاهد رقابت‌های فشرده میان احزاب اصلی کرد هستند. افزون بر آن، کردها در استان‌های نینوا، دیالی و کرکوک نیز برای کسب کرسی‌های پارلمان با رقبای قومی و جناحی خود درگیر رقابت نزدیک‌اند.

اکنون عراق در آستانه روزی سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ مردمی که از دل اضطراب، تهدید و سال‌ها بی‌ثباتی برآمده‌اند، اینک در آستانه مشارکتی امیدآفرین ایستاده‌اند.

فارغ از نتیجه نهایی، برگزاری انتخابات در موعد مقرر، نشانه‌ای روشن از بلوغ سیاسی، اراده ملی و عزم مردم و دولت عراق برای استمرار مسیر دموکراسی است.