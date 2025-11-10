۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۱

تأکید نچیروان بارزانی و نماینده سازمان ملل بر برگزاری شفاف انتخابات در عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اقلیم کردستان و نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق، دیدار و بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف در اقلیم کردستان و سراسر عراق تاکید کردند.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در اربیل میزبان محمد الحسان، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق بود.

به نوشته شفق نیوز ، دو طرف اوضاع کلی کشور، انتخابات پارلمانی عراق و روابط اربیل و بغداد را بررسی کردند.

طرفین بر اهمیت انتخابات و لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف در اقلیم کردستان و سراسر عراق تاکید و نسبت به نقش انتخابات و نتایج آن در انتقال عراق و اقلیم کردستان به مرحله‌ای بهتر، ابراز امیدواری کردند.

بارزانی و الحسان بر سر اهمیت حل اختلافات میان اربیل و بغداد از طریق گفت وگو و تفاهم توافق و بر لزوم حفظ ثبات و امنیت در عراق تاکید کردند.

