تأکید نچیروان بارزانی و نماینده سازمان ملل بر برگزاری شفاف انتخابات در عراق

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در اربیل میزبان محمد الحسان، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق بود.

به نوشته شفق نیوز ، دو طرف اوضاع کلی کشور، انتخابات پارلمانی عراق و روابط اربیل و بغداد را بررسی کردند.

طرفین بر اهمیت انتخابات و لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف در اقلیم کردستان و سراسر عراق تاکید و نسبت به نقش انتخابات و نتایج آن در انتقال عراق و اقلیم کردستان به مرحله‌ای بهتر، ابراز امیدواری کردند.

بارزانی و الحسان بر سر اهمیت حل اختلافات میان اربیل و بغداد از طریق گفت وگو و تفاهم توافق و بر لزوم حفظ ثبات و امنیت در عراق تاکید کردند.